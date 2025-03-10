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Коммерсантъ FM
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Маск: X подвергся кибератаке с украинских IP-адресов

В кибератаке на соцсеть X были задействованы украинские IP-адреса. Об этом владелец соцсети Илон Маск сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины»,— сказал бизнесмен.

По мнению Маска, к такой крупной атаке могла быть причастна «скоординированная группа, либо целое государство». 10 марта пользователи дважды сообщали о масштабных сбоях в работе X.

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