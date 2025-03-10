Из шахты «Воркутинская» эвакуировали 290 горняков

На угольной шахте «Воркутинская» произошло возгорание. Из двух блоков шахты были эвакуированы 290 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщает управление МЧС по Коми.

Компания «Воркутауголь» сообщила, что в 21:00 мск на пульт диспетчера поступило сообщение о превышении показаний датчиков аэрогазовой защиты. После была проведена эвакуация, и сейчас выясняются причины срабатывания системы АГЗ.

АО «Воркутауголь» — одно из крупнейших в России угледобывающих предприятий полного цикла.