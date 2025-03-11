6,5 миллиарда рублей составили в феврале чистые покупки иностранной валюты населением, сообщил Банк России. Показатель стал положительным впервые после пяти месяцев нетто-продаж валюты (в январе ее продано на 32,9 млрд руб.) на фоне резкого укрепления рубля. Такое укрепление, как правило, приводит к превышению объема покупок над продажей иностранной валюты домохозяйствами, отмечает регулятор. Укрепление рубля в феврале сузило спреды покупки/продажи долларов среднем с 3,83 руб. в январе до 3,41 руб. в феврале; по операциям с евро — с 3,19 до 3,09 руб. Но из-за волатильности рубля спреды оставались выше средних в 2024 году.