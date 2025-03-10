Минцифры Дагестана просит разблокировать Telegram

Власти Дагестана обратились к федеральным органам с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития региона.

В ведомстве отметили, что общественно-политическая ситуация в регионе стабильная. Поэтому, считают в минцифры Дагестана, «необходимости в длительной блокировке Telegram, одной из самых популярных платформ для общения в регионе, нет». Пересмотреть решение о блокировке Telegram также призвали власти Чечни.

«Отметим, блокировка Telegram создает определенные сложности. Многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности»,— сказано в сообщении минцифры региона в Telegram.

Глава министерства Юрий Гамзатов подчеркнул важность сохранения доступа к удобным и привычным средствам связи для жителей и гостей республики. «Особое внимание мы уделяем тому, что Дагестан ежегодно посещает большое количество туристов, и блокировка Telegram создает неудобства не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает к нам отдыхать»,— отметил он.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что в Дагестане и Чечне «на федеральном уровне» решили заблокировать Telegram. По его словам, это связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В качестве альтернативы господин Гамзатов посоветовал использовать «ВКонтакте».

О массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы — в материале «Ъ» «Посадочная полоса».