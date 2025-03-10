Власти Чечни назвали предвзятой блокировку Telegram в республике

Власти Чечни призывают пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram в республике, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он назвал решение «предвзятым» и «абсолютно необоснованным».

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что в Дагестане и Чечне «на федеральном уровне» решили заблокировать Telegram. По его словам, это связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В качестве альтернативы господин Гамзатов посоветовал использовать «ВКонтакте».

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно ЧР? Чем ситуация в ЧР отличается от других субъектов России? <...> Чеченская Республика, согласно официальной статистике, является одним из самых безопасных регионов России»,— написал господин Дудаев в Telegram-канале.

Он указал, что жители региона «имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие» россияне. Вместо введения ограничений «из-за деятельности отдельных провокаторов» господин Дудаев предложил разработать стратегию борьбы «с такими явлениями» в мессенджере.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года после посадки самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля на борту. Толпа людей прорвалась в здание аэропорта, выломав двери и разбив окна, а также вышла на посадочную полосу в поисках пассажиров самолета. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб. Полиция задержала свыше 200 участников беспорядков, пострадали 23 представителя власти. По данным правоохранительных органов, сведения о прибытии в город авиарейса из Израиля и призывы к насилию публиковал Telegram-канал «Утро Дагестана».

Подробности дела — в материале «Ъ» «Посадочная полоса».

Полина Мотызлевская