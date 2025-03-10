Бензин выдохнул

Снижение цен на топливном рынке сменилось ростом. Волатильность сохраняется последний месяц в условиях дисбаланса, а аналитики предупреждают, что с учетом предстоящих ремонтов на НПЗ и повышенных акцизов подорожание топлива в опте и рознице может стать неизбежным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Оптовая цена бензинов снова начала расти после трех дней падения, следует из итогов торгов СПбМТСБ. Стоимость марки АИ-92 10 марта поднялась на 1,48%, до 50 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подорожал на 0,7%, до 56,2 тыс. руб. за тонну. До этого цены снижались, потеряв 3,7% c 4 по 7 марта и 4,7% с 5 по 7 марта соответственно. Последний месяц котировки сохраняют высокую волатильность. После пика этого года 10 февраля — 59,5 тыс. руб. за АИ-95 и 57,5 тыс. руб. за АИ-92 — цены колебались, изменяясь до 2,4 тыс. руб. за торговую сессию. При этом новости о сохранении на полгода возможности экспорта бензинов для производителей с 1 марта и по 31 августа не оказали очевидного влияния на котировки.

Аналогичная нестабильность наблюдалась и в сегменте сжиженных углеводородных газов. Максимум биржевой цены в этом году был отмечен 22 января — почти 23 тыс. руб. за тонну. Но уже через неделю цены рухнули на 26%, до 17 тыс. за тонну. Последний месяц на торгах динамика котировок менялась каждые два-три дня.

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Управляющий директор трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что в последние недели цены на бензин сначала взлетали, а потом резко падали. Повышенная волатильность отличает и объемы торгов — от 34 тыс. до 47 тыс. тонн бензинов в день. «Это говорит о том, что спрос не нашел баланса с предложением, но желающих приобретать товар остается много, что не дает ценам долго падать»,— полагает топ-менеджер.

Как напоминает господин Дьяченко, большое число заводов остается на неплановом ремонте, что сокращает объемы производства и продаж. В марте и апреле, продолжает он, по неофициальной информации, будут рекордные плановые остановки НПЗ из-за благоприятных погодных условий для ремонтов, которые необходимы, чтобы подготовиться к высокому сезону. Такие ограничения на фоне сезонного спроса будут серьезно влиять на рынок.

Итоговые котировки зависят от готовности нефтекомпаний поддерживать внутренний рынок вместо разрешенных поставок на экспорт.

Рост цен как в оптовом, так и в розничном сегментах неизбежен и будет виден уже в марте, говорит Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. По его словам, основная причина не сезонность и не атаки на НПЗ, а принятые в прошлом году решения о повышении акцизов. С 2025 года акциз на АИ-95 увеличен на 13,6%, до около 17,1 тыс. руб. за тонну. Господин Фролов уверен, что цены в рознице в результате вырастут на величину, превышающую инфляцию. По расчетам NEFT Research, сверхинфляционный рост составит около 2 руб. на литр (рост акцизов плюс эффект от демпфера, параметры которого в 2025 году будут считаться по формуле прошлого года). «И этот рост еще не отразился в рознице — нефтяники его сдерживали в условиях невысокого сезонного спроса начала года»,— отмечает Сергей Фролов.

По мнению аналитика, рост цен будет наблюдаться по всем видам моторных топлив, но в сегменте бензинов с октановым числом от 95 он может быть более стремительным. По высокооктановым бензинам профицит производства не такой большой, и любая авария на крупном НПЗ сказывается на балансе рынка, а значит, и на ценах, пояснят он. Господин Фролов добавляет, что вручную не допустить рост цен на уровень выше инфляции не получится. По его словам, возместить потенциальные потери нефтяников можно было бы через демпфер, но Минфин на это вряд ли пойдет.

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов говорил, что министерство не поддержит создание отдельного демпфера по бензину АИ-95. Текущий механизм, ограниченный АИ-92, пояснял он, направлен на поддержку потребителей социально значимого продукта. «Наша позиция, что увеличение выплат по демпферу в сегодняшних условиях, при уже принятом бюджете невозможно»,— цитировал его «Интерфакс».

По данным Росстата, с 24 февраля по 3 марта средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,2%, до 59,1 руб. за литр. На московских АЗС средняя стоимость АИ-92 за неделю выросла на 0,12 руб., до 56,83 руб. за литр, АИ-95 — на 0,14 руб., до 62,88 руб. за литр, по данным Московской топливной ассоциации.

Ольга Мордюшенко