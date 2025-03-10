Пермским делом самолеты

10 марта президент России Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, причем очно, а не по ВКС. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выяснял, для чего пришел, а вернее, для чего был принят губернатор.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин воочию увидел Дмитрия Махонина

Фото: пресс-служба президента РФ

Есть пул губернаторов, с которыми Владимир Путин встречается регулярно и даже, можно сказать, часто, то есть раз, может, в полгода или немного реже, причем имеет значение, что это не связано с грядущими выборами в регионах. А главное — это все личные встречи, а не по ВКС. Пул очень неформальный, но очертания его отчетливы: приграничные с Украиной территории (если организовано оперативно, то все же по видеосвязи), мэр Москвы, губернаторы Московской, Тверской, Ивановской областей, Приморского и Краснодарского краев...

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в этот топ-список не входит. Но есть нюанс: губернаторские выборы в крае в Единый день голосования 14 сентября 2025 года он, судя по всему, пропускать не намерен. Так что и смысл встречи был, кажется, очевиден.

— С чего начнем? — поинтересовался Владимир Путин.— С образования?

Впрочем, Дмитрий Махонин работал в этот день по своей программе.

— Хочу сказать о том, что в этом году исполнилось 100 лет образования Коми-Пермяцкого округа,— доложил он.— В 2003 году вы были, когда округ присоединился к Пермской области и образовался Пермский край. Также регион и город победил в конкурсе и признан молодежной столицей России в 2025 году вместе с Омском!

Можно сказать, просто выдохнул.

— Пермский край богат полезными ископаемыми, но самое главное богатство — это люди,— предсказуемо, но спорно продолжил Дмитрий Махонин.— Поэтому мы бережно относимся к нашему населению, к нашим землякам. В Пермском крае проживает 300 тыс. семей с детьми, 40 тыс. из которых являются многодетными. Каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье. Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости.

Губернатор, судя по всему, считает это своей буквально личной заслугой.

— Что касается экономики Пермского края, то она развивается...— продолжил неумолимый Дмитрий Махонин.

Но и господин Путин привык добиваться своего:

— Вот я смотрю, у вас первое место по качеству школьного образования...

— Это не наш рейтинг, это рейтинг Министерства просвещения! — воскликнул Дмитрий Махонин.

То есть могло показаться, что сам-то он с этим не согласен.

— Но все-таки свыше 25% школьников ходят во вторую смену,— осуждающе добавил господин Путин.

— Мы построили за последний год 36 школ, и еще 30 школ мы построим в следующую пятилетку,— губернатор оправдывался, но все-таки было не в чем.

— Еще, я смотрю, у вас третье место по темпам расселения аварийного жилья,— добавил президент.

— Да. Тем не менее его очень много,— уже сам себя казнил губернатор.

— Да,— подтвердил президент.

— Я знаю, что вы обладаете такой информацией...— кивнул Дмитрий Махонин.

То есть попытки скрыть были бы бессмысленны, в этом он отдавал себе отчет.

— Смотрите, у вас с 2020 года удвоился объем ВРП... Почти удвоился! — обратил внимание Владимир Путин.

С чего бы это?

— Очень приятно, что на самом деле растет обрабатывающая промышленность,— застенчиво прокомментировал господин Махонин.— Индекс промышленного производства за последний год — 5,5%, а индекс обрабатывающих отраслей — 108,5%!

Ну надо же.

Все ведь знают, что прирост в обрабатывающих отраслях сейчас происходит за счет продукции военного назначения. Пермский край славится своими предприятиями ВПК. Край сейчас работает на войну. И работает в три смены. И это уже не остановить, даже когда закончатся боевые действия. К рынку, правда, не имеет отношения. Скорее, наоборот. И поэтому все неотвратимее вопрос: что со всем этим потом делать? Ведь хотелось бы думать, что «потом» настанет.

— Хорошие показатели,— порадовался тем не менее и президент.

— ...Еще могу заострить!..— признался вдруг губернатор.— Вроде бы небольшой проект «Чайковский текстиль» — 1,1 млрд руб., но фактически это четверть тканей для Вооруженных сил и для наших нефтяников и газовиков!

Нефтяникам и газовикам нужно поменьше, надо полагать, чайковского текстиля, чем военным.

Впрочем, Владимир Путин рассматривал в этот момент не то, и заострить не удалось.

— ПД-35? — заговорил он аббревиатурами, разглядывая презентацию в альбоме на столе, и вряд ли вообще узнал что-то про «Чайковский текстиль».

Ведь ПД-35, перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель сверхбольшой тяги, полностью захватил его воображение.

— Да,— пояснил губернатор.— Александр Александрович (господин Иноземцев, генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель», легенда отечественного авиастроения.— А. К.) переживает сейчас за этот проект!

— У него получится! — воскликнул президент.

— У него получится, да! — обрадовался и губернатор.

На этом открытая часть встречи (а на самом деле и сама встреча) закончилась.

Такое впечатление, что следующим губернатором Пермского края будет Александр Иноземцев.

Ошибочное.

Андрей Колесников