На убийц Ташкента времени не пожалели

В Тверской области раскрыто резонансное убийство, совершенное в апреле 2009 года. Тогда по пути из Латвии в Москву был расстрелян автомобиль, погибли два человека, в том числе лидер ОПГ «Ташкентские» Сергей Нестерук. По предварительной версии, он стал жертвой криминальной разборки, предполагаемые киллеры задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело об убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» Сергея Нестерука (Ташкент) расследуют сотрудники 1-го отдела управления СКР по Тверской области. Как сообщили в ведомстве, сейчас по делу проходят трое фигурантов в возрасте от 42 до 50 лет, один из них был ранее судим за разбойное нападение. Двоих из них задержали в Пскове, одного — в Санкт-Петербурге. Им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; до пожизненного заключения).

По предварительной версии, они были членами конкурирующей с «ташкентскими» группировки «Великолукские». Московский райсуд Твери заключил их под стражу.

Нападение на Нестерука было совершено 24 апреля 2009 года, когда он возвращался из Латвии после похорон криминального авторитета Вячеслава Стурайниса (Слава Питерский), убитого за неделю до этого. В микроавтобусе Mercedes помимо самого Ташкента ехали еще двое: управлял иномаркой сотрудник одного из ЧОПов, который на всякий случай захватил с собой служебный пистолет ИЖ-71 и охотничье ружье «Сайга», а в салоне находился менеджер местного ООО «Промсервис».

В районе 391-го км автодороги «Балтия» трое наемных киллеров, которые, по версии следствия, были одеты в камуфляжные костюмы и маски, изрешетили Mercedes из автоматов. Нестерук и водитель микроавтобуса погибли, менеджер, получивший касательное огнестрельное ранение спины, самостоятельно добрался до Великих Лук, где ему была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место расстрела оперативники нашли 20 гильз калибра 7,62 мм.

По данным “Ъ”, одним из обвиняемых может быть 45-летний Денис Савельев, выпускник Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Интересно, что его отец, известный в Великих Луках предприниматель Николай Савельев, одно время был партнером по бизнесу убитого Нестерука. Они совместно владели долями в ООО «Гостиница "Юбилейная"».

Кикбоксер и бизнесмен Нестерук в 1990-х организовал и возглавил группировку «Ташкентские» в Великих Луках, в нее в основном входили спортсмены. Они занимались рэкетом, затем пытались брать под контроль местные предприятия.

Ефим Брянцев