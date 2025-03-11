Особняком тут не пахнет

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) зафиксировал неудовлетворительное состояние здания бывшего посольства Италии (дом П. Н. Демидова) на Большой Морской улице, 43, следует из результатов совместной проверки с прокуратурой здания, опубликованных на сайте Смольного. Архитектурный памятник в центре города реставрирует ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) при Минкультуры, однако в комитет проектная документация по объекту до сих пор не поступила. Судебные тяжбы о восстановлении дома идут уже несколько лет. В современное время здание использовалось бывшим Балтийским банком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инспекция КГИОП установила, что лицевая часть фасада находится в плохом состоянии, но основной урон нанесен декоративным элементам оформления здания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Инспекция КГИОП установила, что лицевая часть фасада находится в плохом состоянии, но основной урон нанесен декоративным элементам оформления здания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инспекция КГИОП установила, что лицевая часть фасада находится в плохом состоянии, но основной урон нанесен декоративным элементам оформления здания. Также на объекте есть несогласованный обшитый навес, под которым лежит мусор. Впрочем, находящийся рядом, на Большой Морской улице, 45, особняк княгини В. Ф. Гагариной тоже в плохом состоянии. На его лицевом фасаде найдены трещины и биопоражения, которые угрожают сохранности памятника.

Оба дома находятся в собственности АУИПИК, следовательно, их содержанием должно заниматься агентство. Распоряжения об этом владельцу зданий поступало, уточняют в КГИОП. Смольный даже обращался в суд с требованием о восстановлении бывшего посольства Италии в 2023 году.

Дом на Большой Морской улице построили в XVIII веке, но впоследствии объект перестроили по проекту Огюста Монферрана для владельца уральских заводов Павла Демидова. Общая площадь федерального памятника культуры составляет 3 тыс. кв. м. В последующие годы в здании в стиле необарокко сначала работал научно-исследовательский институт, потом диппредставительство Италии, а в 1994 году комитет по управлению городским имуществом сдал здание в аренду Балтийскому банку.

В 2018 году Росимущество передало управление зданием Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Оно стало арендодателем для спортивно-технического клуба «Московия», который занимал площадку с 2015 года. Через два года с компанией расторгли контракт через суд. Причиной была не выполненная арендодателем реставрация фасада, следует из судебного решения. Параллельно агентство заказало оценку стоимости владения зданием на правах аренды, следует из данных «СПАРК Интерфакс».

В 2021 году клуб признали банкротом, а новым собственником стал АУИПИК. Теперь заниматься ремонтом дома Демидова должно было агентство. Работы с места так и не сдвинулись, из-за чего КГИОП вновь подал иск. Как следует из картотеки арбитражных дел, комитет даже обратился в прошлом году в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о понуждении ФГБУК АУИПИК выполнить обязательства по сохранению здания.

Спор удалось урегулировать на уровне мирового соглашения в феврале того же года, согласно которому в течение 18 месяцев собственник должен выполнить комплекс противоаварийных работ по защите лицевого фасада. «Далее в течение 48 месяцев со дня утверждения мирового соглашения — осуществить ремонт и реставрацию, включая интерьеры и предметы декоративно-прикладного искусства»,— следует из документации картотеки.

В ноябре того же года агентство запросило у ведомства разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для разработки проектной документации по реставрации здания на Большой Морской улице, 43. В выдаче документа подрядчику отказали из-за замечаний. Что подразумевается под этим, в комитете не уточнили.

Однако даже спустя несколько месяцев, как заявляют в КГИОП, проектной документации в Смольном еще нет, а без нее начать утверждать план реконструкции нельзя. При этом срок исполнения первого этапа реставрации в рамках мирового соглашения закончится у собственника в начале августа 2025 года.

Стефания Барченкова