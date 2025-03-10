Концессионер не оправдал авансы

Правительство Башкирии добилось расторжения концессионного соглашения с компанией «Школа Затон-Восточный», которая должна была построить школу на 1225 учеников возле ЖК «Новалэнд». Объект нужно было сдать летом 2023 года, но этого не сделано до сих пор. По признанию главы Башкирии, на конец прошлого года готовность школы составила 96%. Неисполнение обязательств концессионером стало поводом для искового заявления. Удовлетворяя требования, суд принял во внимание банкротство управляющей компании застройщика, а также уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководства концессионера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Отто Сопроненко (на фото слева) лишилась права строить школу в Уфе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Компания Отто Сопроненко (на фото слева) лишилась права строить школу в Уфе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования регионального кабмина и расторг концессионное соглашение с компанией «Школа Затон-Восточный», застройщиком школы возле уфимского жилого комплекса «Новалэнд» на въезде в микрорайон Затон.

Концессионное соглашение о строительстве школы на 1225 мест площадью 8,3 тыс. кв. м было подписано в ноябре 2021 года между министерством образования и науки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания „Просвещение“» (позже компания была переименована в «Школа Затон-Восточный») сроком на 10 лет. По условиям договора, бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий из федерального бюджета.

Объект должны были сдать до 15 июля 2023 года, позже сроки были перенесены на 17 июня 2024 года.

ООО «Школа Затон-Восточный» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Владелец — ООО «СБ капитал», соучредителем которого, по данным Rusprofile, является Отто Сопроненко. Управляющая компания — «Инфраструктура детства». В конце прошлого года в управляющей компании началась процедура банкротства.

Аффилированные с господином Сопроненко компании также являются концессионерами ряда медучреждений и школ в России — в Прикамье, Коми, Тамбовской и Нижегородской областях и других регионах.

В мае 2024 года в Новосибирске в отношении ООО «Школа на Николая Сотникова», аффилированного с Отто Сопроненко, строившего шесть школ в городе, было возбуждено уголовное дело. Господин Сопроненко был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В июне прошлого года министерство образования Башкирии сообщило о «корректировке» проектно-сметной документации, приведшей к смещению сроков строительства школы в Уфе. Готовность объекта тогда оценивалась в 95%. В сентябре министерство сообщило о приостановке строительства из-за несостоятельности концессионера.

Тема школы в микрорайоне Затон-Восточный поднималась в конце года во время «Прямой линии» с главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона заявил, что школа «практически построена», ее готовность он оценил на 96%, добавив, что ввод объекта в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2025 года.

В связи с приостановкой строительства, правительство Башкирии обратилось к концессионеру с требованием расторгнуть соглашение, однако «Школа Затон-Восточный» ответила отказом. 16 декабря кабмин подал исковое заявление.

Кроме расторжения соглашения, правительство требовало признать за республикой право собственности на объекты незавершенного строительства и прекратить право «Школы Затон-Восточный» на аренду участка площадью 3,2 га.

В отзыве на иск Сбер, который участвовал в процессе в качестве третьего лица, просил рассмотреть вопрос о мировом соглашении. Банк настаивал, что удовлетворение исковых требований может лишить возможности получить задолженность от концессионера по кредитным договорам.

Представители ответчика на судебное заседание не явились.

Удовлетворяя иск, суд согласился, что ответчик не имеет возможности достроить школу. В частности, он принял во внимание уголовное дело в отношении руководства «Школа Затон-Восточный» и арест объекта.

Также, по мнению суда, передача объекта в республиканскую собственность позволит предусмотреть финансирование в региональном бюджете для завершения строительства и передачи муниципалитету.

Как сообщили «Ъ-Уфа» собеседники в правительстве Башкирии, республика планирует достроить объект своими силами. Сумму, необходимую для завершения работ, они назвать затруднились.

Руководитель направления проектов в социальной сфере и практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Лусине Арутюнян полагает, что суд принял верное решение и обжаловать его вряд ли удастся. «В последний год появилось много судебных споров по прекращению школьных концессий. Характерная черта таких дел — это способ прекращения действия концессии. Применяется не досрочное прекращение, которое предполагает выплату компенсации концессионеру в связи с тем, что созданный объект поступит в публичную собственность, а признание их недействительными по спорным основаниям и, фактически, отсутствие компенсации концессионеру. В этом контексте решение рассматриваемого спора в Башкортостане более корректное и основывается на положениях законодательства и концессии»,— отметила госпожа Арутюнян.

Идэль Гумеров