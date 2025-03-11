Продукты встали на просушку

Торговые сети просят власти избавить их от штрафов за перевозку своих грузов по региональным дорогам в период так называемой просушки автомагистралей. Объем автоматических взысканий только для X5 Group и «Магнита» в этом году может превысить 600 млн руб. Штрафы сетям удается обжаловать в судах, но процесс возврата средств может растягиваться на полтора года. Со сложностями из-за системы автоматического начисления штрафов сталкиваются также производители цемента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За перевозку продуктов по непросохшим дорогам штрафы по закону не предусмотрены, но оспаривать их приходится в ручном режиме

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ За перевозку продуктов по непросохшим дорогам штрафы по закону не предусмотрены, но оспаривать их приходится в ручном режиме

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ритейлеров) и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) обратились к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой дать поручения органам исполнительной власти по устранению несовершенства регулирования системы автоматических штрафов для перевозчиков грузов в период просушки дорог. Об этом говорится в письме организаций (есть у “Ъ”). Они подсчитали, что в этом году только с X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») и «Магнита» может быть взыскано более 600 млн руб.

В самих компаниях на вопросы “Ъ” не ответили. В СЭЛ пояснили, что ответ на обращение пока не получен. В аппарате господина Савельева комментировать служебную переписку отказались. В Росавтодоре вопросы “Ъ” переадресовали в пресс-службу Минтранса, где на них не ответили.

Просушка предусматривает сезонные ограничения на движение большегрузных транспортных средств по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Их вводят обычно на 30 дней в апреле—июне для снижения негативного воздействия на дорожное полотно в период неблагоприятных природно-климатических условий. Регионы самостоятельно устанавливают требования к автотранспорту. Обычно речь идет о максимальной нагрузке в 5–6 тонн на ось. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, но камеры не фиксируют, что фуры везут именно их, поясняет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Размер штрафов с собственников транспорта с начала этого года составляет 600 тыс. руб. за нарушение. Для X5 и «Магнита», по подсчетам АКОРТ И СЭЛ, в период прошлогодней просушки было выписано 1,5 тыс. штрафов на общую сумму 500 млн руб. Речь идет только о взысканиях, наложенных на автопарк самих ритейлеров, уточняет собеседник “Ъ” на рынке. В этом году сумма вырастет из-за снижения с 50% до 25% скидки при оперативной оплате, следует из письма АКОРТ и СЭЛ.

Собеседник “Ъ” среди ритейлеров поясняет, что штрафы начисляются почти во всех регионах. Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев обращает внимание на то, что постановление о наложении штрафа автоматизированными системами весогабаритного контроля (АСВГК) вступает в силу с момента его начисления. Неоплаченное взыскание, по его словам, может ограничить деятельность перевозчика. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш объясняет, что логика законодателя здесь основана на презумпции законности постановления до его отмены судом. Бизнес при этом сталкивается с необходимостью изымать средства из оборота, замечает она.

В дальнейшем, получив бумажное постановление о взыскании, ритейлеры могут обжаловать штраф в судебном порядке. Суды, как правило, встают на их сторону, но возврат средств растягивается на 8–18 месяцев, следует из обращения АКОРТ и СЭЛ. Анна Барабаш называет этот процесс трудоемким. Она предполагает, что решить проблему с начислением неправомерных штрафов можно, создав реестр транспортных средств, используемых для перевозки продуктов, интегрировав его с АСВГК. Внедрение реестра она называет трудоемким, но выполнимым. Управляющий партнер юридической компании Zharov Group Евгений Жаров считает, что речь может пойти о необходимости внесения изменений в законодательство и создании специального программного обеспечения.

Юрий Мирзоев замечает, что речь также идет о высоком риске злоупотреблений: «Перевозчики других категорий грузов могут попытаться использовать исключения для уклонения от штрафов». Технически, считает эксперт, решения могут быть реализованы через выдачу специальных наклеек (чипов) на лобовые стекла перевозчиков пищевых продуктов, которые бы считывались АСВГК.

Ранее на сложности из-за автоматических штрафов обращали внимание производители цемента: они столкнулись с ростом числа взысканий, размер которых достигает 250–400 тыс. руб. (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). Их обжалование в судебном порядке часто не всегда приносит результат. В «Цемросе» пояснили “Ъ”, что уже направили обращения по двум случаям в надзорные органы. Экспертиза по фактам нарушений практически не назначается и в большинстве случаев вина перевозчика признается автоматически, говорят в компании.

В «Цемросе» добавили, что за прошлый год производитель получил штрафы на миллионы рублей, хотя транспортные средства грузились в рамках нормативов. В компании уверены, что во время текущей сезонной просушки дорог проблема обострится: в этот период даже за пустыми грузовиками могут фиксировать нарушения превышения предельного веса на ось.

Александра Мерцалова