Суд о взыскании расходов на ликвидацию разлива мазута назначен на 7 апреля

Следующее судебное заседание по иску ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» назначили на 7 апреля, сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Морспасслужба» намерена взыскать с ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров, расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина