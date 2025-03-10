В Госдуму внесли проект о едином стандарте подготовки сотрудников ЧОП

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий Росгвардию полномочиями по повышению квалификации частных охранников. Инициатива предполагает, что сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) будут обучать по одинаковым типовым стандартам и специальным программам, утвержденным Росгвардией. Авторы инициативы считают, что такие поправки позволят защитить детей от «школьных стрелков».

Проект поправок в ст. 73 и 76 закона «Об образовании» внесла на рассмотрение группа депутатов, в числе которых глава комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и Анатолий Выборный (все — «Единая Россия»). В пояснительной записке указывается, что инициатива разработана в целях «гармонизации» законодательства.

Господин Выборный в Telegram-канале отмечает, что сейчас для подготовки сотрудников ЧОП не используется единый стандарт — в разных регионах они получают образование разного качества. Предлагаемые поправки, как считает депутат, позволят «защитить детей от скулшутеров и школьных стрелков», а также повысить эффективность борьбы с террористическими угрозами.

Полина Мотызлевская