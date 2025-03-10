Умар Кремлев предложил провести бой между Биволом и Бетербиевым в Екатеринбурге

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил провести бой между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и его соотечественником Артуром Бетербиевым в Екатеринбурге. Он поделился этой идеей сегодня, 10 марта, на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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«Если поддерживаете, мы сделаем все, чтобы этот бой состоялся здесь»,— заявил господин Кремлев на встрече, видео которой он опубликовал в своем Telegram-канале. Губернатор Куйвашев ответил, что при наличии договоренности в регионе «все организуют на высшем уровне».

Ранее Умар Кремлев в своем Telegram-канале сообщал о планах провести третий бой между Биволом и Бетербиевым на стадионе «Лужники» в Москве: «Стотысячный стадион! Мы заберем этот матч-реванш в Москву, сколько бы это ни стоило».

В октябре 2024 года в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира. 23 февраля там же Бивол успешно взял реванш. После проигрыша Бетербиев заявил о желании провести еще один поединок. Бивол сказал, что готов к третьему бою.

Таисия Орлова