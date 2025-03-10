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Житель Ленобласти откопал на участке скелет человека с двумя ботинками

В Кировском районе Ленобласти мужчина откопал на участке человеческий скелет с двумя ботинками. Следственный отдел по Кировску ГСУ СК РФ по Ленобласти проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По изъятым останкам были назначены медико-криминалистические экспертизы. С их помощью будет установлены пол, возраст и причина смерти. По результатам проведенной проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

«По предварительным данным, останки могут принадлежать бойцу, погибшему во время Великой Отечественной Войны»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что скелет убитой пенсионерки нашли в деревне Ильжо под Лугой.

Дарья Астанина

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