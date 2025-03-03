Скелет убитой пенсионерки нашли в деревне Ильжо под Лугой

Скелетированные останки 69-летней пенсионерки обнаружили 28 февраля на территории частного дома в деревне Ильжо Лужского района Ленобласти, сообщает СУ СКР по 47-му региону.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие назначило необходимые судебные экспертизы, чтобы установить личность потерпевшей и выяснить точные причины смерти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два чемодана с частями человеческого тела обнаружили у дома № 3 по Славянской улице. На текущий момент полиция ищет двух человек, совершивших жестокую расправу.

Андрей Маркелов