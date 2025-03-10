Суд истребовал у нижегородца участки в Кузнечихе стоимостью 20 млн рублей
Четыре земельных участка в деревне Кузнечиха Нижнего Новгорода истребованы в пользу муниципалитета. Такое решение 10 марта принял Советский районный суд, сообщили «Ъ-Приволжье» в прокуратуре Нижегородской области.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
По информации надзорного ведомства, права на участки гражданин зарегистрировал в отсутствие решения уполномоченного органа о выделении земли. В результате земля стоимостью более 20 млн руб. оказалась в частной собственности безвозмездно.
После возвращения участков в муниципальную собственность их планируют реализовать в рамках конкурентных процедур.
Согласно судебной картотеке, ответчиком по делу выступает Пап Петросян — руководитель и учредитель ООО «Корпорация "Стройинвест"».