Суд истребовал у нижегородца участки в Кузнечихе стоимостью 20 млн рублей

Четыре земельных участка в деревне Кузнечиха Нижнего Новгорода истребованы в пользу муниципалитета. Такое решение 10 марта принял Советский районный суд, сообщили «Ъ-Приволжье» в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

По информации надзорного ведомства, права на участки гражданин зарегистрировал в отсутствие решения уполномоченного органа о выделении земли. В результате земля стоимостью более 20 млн руб. оказалась в частной собственности безвозмездно.

После возвращения участков в муниципальную собственность их планируют реализовать в рамках конкурентных процедур.

Согласно судебной картотеке, ответчиком по делу выступает Пап Петросян — руководитель и учредитель ООО «Корпорация "Стройинвест"».

Галина Шамберина