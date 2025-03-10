Травля встраивается в иерархию

Травли в российских компаниях стало больше. Три четверти сотрудников сталкивались с буллингом на рабочем месте, выяснили аналитики проекта «Компании для всех возрастов» и Академии социальных технологий. За последние два года этот показатель вырос более чем на 10%. Согласно результатам опроса, травля в России сейчас носит преимущественно вертикальный характер. На работников чаще всего нападают с критикой их руководители. Об этом сообщили свыше 80% респондентов.

Демонстрация токсичного поведения плохо сказывается на корпоративной культуре, отмечает независимый HR консультант Михаил Столовицкий: «Подобные явления всегда были и будут. Корни этого растут как раз из беспомощности руководителей, которые не в состоянии ничего сделать по-другому. Другая проблема заключается в поведении отдельно взятых людей.

Я сталкивался с примерами, когда подобные руководители доводили ситуацию до тупика, а работник хотел перейти просто внутри компании, лишь бы выйти из подразделения с таким характером руководства, и приходилось вмешиваться уже вышестоящим начальникам, чтобы поставить такого человека на место. В любом случае сейчас рынок работника. Люди, подвергающие свой персонал такому износу, подводят себя под монастырь, потому что эти люди рано или поздно, если они не испытают стокгольмского синдрома, должны будут просто уйти».

Зато так называемого горизонтального буллинга — между сотрудниками одного уровня — стало меньше: за последние два года число таких случаев сократилось более чем на 20%. Число конфликтов в офисах в целом возросло, потому что на рынок труда массово вышли зумеры. Они меньше других ориентированы на строгую корпоративную иерархию, что непривычно для старшего поколения, отмечает портал Happy Job. В итоге опытные работники срываются на молодых сотрудниках, заметила основатель проекта «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная: «Природа буллинга может быть иррациональная и рациональная. Если она рациональная, это значит, что вас травят, чтобы достичь какой-то цели. Например, в вас видят конкурента в плане карьерного повышения, таким образом, вы можете начать буллить этого человека.

Часто бывает иррациональная травля. Что это такое? Это когда у вас нет причины буллить человека, просто он вам не нравится. Мы называем это "критерий инаковости". Если работодатель видит, что в компании идет отток новеньких сотрудников, а именно они чаще других становятся жертвами травли, то возможно сделать диагностику на буллинг, то есть посмотреть, а нет ли травли или предпосылок к ней в рабочих командах.

Если вас травят, обязательно нужно пойти и рассказать об этом. Да, есть сложность, что вас может буллить непосредственный руководитель, тогда стоит сообщить об этом начальнику на уровень выше. И надеяться, что в компании руководство и собственники адекватные и не будут терпеть травлю».

При этом конфликта поколений можно избежать, считает кандидат психологических наук и клинический психолог Ксения Соболева: «Старшее поколение более опытное, у них свои шрамы и синяки, свой личный опыт, который они хотели бы, с одной стороны, передать. С другой, есть инстинкт власти, который у нас является базовым, и возраст — это один из способов аргументации своей позиции. Мол, я старше, поэтому я знаю лучше. И такая позиция естественная, вспомните хотя бы понятие "дедовщина". Каким образом начальство может это пресекать? Во-первых, на совещаниях делать акцент на молодых и подчеркивать, что молодость — это, как говорил Глеб Жеглов в фильме "Место встречи изменить нельзя", когда "глаз не замылен".

То есть нужно давать право голоса, подчеркивать правоту, но не чрезмерно, должен быть баланс».

В 2024 году Всемирная организация здравоохранения назвала буллинг одной из «глобальных проблем человечества» наравне с одиночеством, депрессией и ожирением.

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Андрей Дубков