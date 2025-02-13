Число экспортеров в сфере малого предпринимательства в Петербурге выросло на 64%

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга подвел итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По данным КППИТ, число экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства за шесть лет выросло на 64%. Общая численность экспортеров в секторе МСП превысила 8 тыс. компаний, подсчитали в комитете.

В настоящий момент Петербург осуществляет торговлю с 197 странами мира, экспортирует товары в 148 стран. Городские промпредприятия поставляют на внешние рынки фармацевтическую продукцию, медоборудование, радиоэлектронику, энергомашиностроение, пищевую продукцию и т.д. Экспорт в так называемые «дружественные» страны за период реализации нацпроекта (с 2019 года) вырос в 2,5 раза, а торговля с указанными государствами на сегодняшний день составляет более 82% всего товарооборота Петербурга, отчитались в Смольном.

В городе ведут свою деятельность более 378 тыс. организаций МСП — в сравнении с 2020 годом рост составляет 10% или более 36 тыс. предприятий. Помимо этого, Петербург входит в тройку лидеров по числу самозанятых в России — в городе их насчитывается более 800 тыс. человек, отметили в КППИТ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным городской администрации, за 2024 год благодаря фондам финансовой поддержки малый и средний бизнес Петербурга привлек более 30 млрд рублей заемных средств на свои проекты.

Андрей Цедрик