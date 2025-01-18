В 2025 году Татарстан не стал снижать план по вводу жилья

В нынешнем году в Татарстане планируется ввести 3,2 млн кв. метров жилья, об этом на совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Годом ранее этот показатель составлял 3,1 млн кв. метров.

Рустам Минниханов во время пресс-конференции по итогам 2024 года заявил, что спад строительной отрасли в 2025 неизбежен.

В ноябре 2024 года сообщалось, что введено 97% жилья от установленного плана.

Господин Айзатуллин также добавил, что по программе соципотеки на 2025 год запланировано строительство 142 домов в 29 районах республики.

На капремонт многоквартирных жилых домов дополнительно выделено 3,2 млрд руб. по федеральному проекту. Еще 7 млрд предусмотрены по новой республиканской программе.

Артём Дергунов