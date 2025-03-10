Новый производственный корпус «ОДК-Кузнецов» введен в эксплуатацию

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» введен в эксплуатацию новый производственный корпус с современным высокотехнологичным оборудованием, сообщили в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В новом корпусе будут изготавливать детали перспективных силовых установок, которые заменят иностранные агрегаты на объектах газотранспортной инфраструктуры. Запущен полный цикл производства — от заготовок до готовых узлов газотурбинных двигателей.

«В частности, мощности цеха задействованы в производстве новых отечественных промышленных газотурбинных двигателей НК-36СТ мощностью 32 мегаватта для газоперекачивающих агрегатов, которые применяются в нефтегазовой отрасли и энергетике. Они заменят импортное оборудование на объектах ТЭК»,— говорится в сообщении ОДК.

По словам управляющего директора «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева, увеличение производственных площадей расширит производство индустриальных двигателей, необходимых для импортозамещения: «Российские компании заинтересованы в запуске производства двигателя НК-36СТ мощностью 32 мегаватта, он заменит импортные аналоги на газокомпрессорных станциях».

Сабрина Самедова