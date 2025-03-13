Морфей нам друг

Канадские исследователи изучили качество и длительность сна жителей развивающихся стран и развитых государств. Выяснилось, что распространенное мнение о хроническом недосыпе в передовых мегаполисах от стресса и обилия информации — миф. Люди там спят дольше и качественнее, чем население, чьим основным занятием остается сельское хозяйство, охота, собирательство. Тем не менее у жителей стран с традиционной экономикой обнаружилось и свое преимущество — их циркадные ритмы находятся в гармонии.

Текст: Евгений Хвостик

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фредерик Лейтон. «Пылающий июнь», 1895

Фото: Музей искусств, Понсе Фредерик Лейтон. «Пылающий июнь», 1895

Фото: Музей искусств, Понсе

Больше и качественнее

«Все, с кем я общаюсь в Канаде и США, говорят мне, как плохо они спят,— отмечает ведущий автор исследования Лила Маккиннон из Университета Торонто.— Но полученные нами цифры говорят об обратном». Действительно, очень часто жители развитых стран заявляют, что качество их сна страдает из-за постоянного стресса от суматошной жизни в больших городах. А врачи в мегаполисах регулярно советуют своим клиентам держаться подальше от телевизора и смартфона за один-два часа до отхода ко сну. Исследователи Университета Торонто собрали и проанализировали данные по длительности и качеству сна в 21 стране за последние 55 лет — то есть в доцифровую эпоху и после ее наступления. Среди изученных есть индустриально развитые государства, такие как Германия, Нидерланды, Франция, США, Канада, а также с более традиционной экономикой, которые относятся к развивающимся: Демократическая Республика Конго, Шри-Ланка, Танзания, Гватемала, Мадагаскар, Гаити, Вануату и тому подобные. В общей сложности было проанализировано 54 исследования, в которых приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет. Отдельно указано, что среди респондентов не было людей с диагностированными нарушениями сна.

Длительность сна среди участников из развитых стран составила от 6 до 9,2 часа, средний показатель — 7,1 часа, а из развивающихся — от 5,3 до 7,9 часа, средний показатель — 6,4 часа.

Исследователи проанализировали и такой показатель, как качество и эффективность сна — соотношение между количеством времени в постели и периодом, когда человек именно погружен в сон. Учтены и такие факторы, как время, потраченное на засыпание вечером и пробуждение утром, а также продолжительность и количество ночных пробуждений и засыпаний.

Средний индекс (чем он выше, тем лучше) качества сна среди всех групп и стран оказался на уровне 80,9. В развитых странах он составил 87,9 балла (с колебаниями от 84,8 до 90,9 балла), а в развивающихся — 73,9 балла с колебаниями от 70,3 до 77,7 балла. Так что качество сна в развитых странах на 14% выше, чем в развивающихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иоганн Генрих Фюсли. «Ночной кошмар», 1781

Фото: Detroit Institute of Arts Иоганн Генрих Фюсли. «Ночной кошмар», 1781

Фото: Detroit Institute of Arts

Гармоничнее и физиологичнее

Зато у жителей развивающихся стран в большей гармонии находятся циркадные ритмы — естественные 24-часовые циклы физических, психических и поведенческих процессов, зависящих от света и темноты. За них отвечает небольшая область в гипоталамусе. Они влияют на сон, температуру тела, выработку гормонов, аппетит и другие функции организма. Так вот, индекс циркадных функций (CFI) у обитателей развивающихся стран оказался на среднем уровне 0,7 (при колебании от 0,44 до 0,93). А у жителей же развитых стран CFI на более низком уровне — 0,63 балла (при колебаниях от 0,36 до 0,86).

Эти результаты, отмечают ученые, с одной стороны, опровергают широко распространенное мнение о том, что жизнь в развитых странах с высоким уровнем проникновения технологий негативно влияет на длительность и качество сна. С другой, явственна необходимость глубже изучить взаимозависимость между циркадными ритмами и качеством сна.

За чей счет недосып

Это уже не первое исследование, опровергающее негативное воздействие технологической эры на сон. В 2016 году группа американских ученых опубликовала доклад, в котором говорилось, что за последние 50 лет — с 1960-го по 2013-й — длительность сна в целом не изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зорикто Доржиев. «Предчувствие зимы», 2017

Фото: Зорикто Доржиев Зорикто Доржиев. «Предчувствие зимы», 2017

Фото: Зорикто Доржиев

В 2019 году в рамках работы Всемирного экономического форума были опубликованы данные о том, в каких странах мира спят дольше всего. На первом месте оказалась Новая Зеландия со средней продолжительностью сна 7 часов 40 минут. Также в число лидеров со средней продолжительностью сна выше 7 часов 30 минут вошли Австралия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Среди стран с малой длительностью сна (менее 6 часов 45 минут) оказались Египет, Малайзия, Перу, Саудовская Аравия и Филиппины. Ну а самый короткий сон — в государствах, граждане которых известны своим трудоголизмом: в Южной Корее (6 часов 25 минут) и Японии (6 часов 20 минут).

В то же время эксперты отмечают, что излишняя тяга к труду, которая провоцирует недосып, негативно отражается не только на физическом и психическом состоянии, но и на рабочей эффективности — и, как следствие, оборачивается экономическими убытками. США теряют в среднем около 1,2 млн рабочих дней в год из-за снижения эффективности труда от недостатка сна. В Японии такие потери составляют около 600 тыс. рабочих дней в год, а в таких высыпающихся странах, как Германия или Великобритания, этот показатель равен примерно 200 тыс., говорят исследования. В результате, по оценкам ВЭФ, потери ВВП США от снижения эффективности труда, вызванного недосыпом, достигают уровня $411 млрд в год, или 2,3% от всего ВВП, а в Японии — почти 3% от ВВП, или $138 млрд в год.