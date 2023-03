«Перед моими глазами прыгали атомы»

«Я проснулся, и у меня в голове уже была мелодия. Слов не было, поэтому я назвал ее просто "болтунья". Думаю, разница между мной и другими людьми в том, что им часто снится музыка, которую они потом не могут вспомнить. Эта мелодия почему-то постоянно крутилась в моей голове. Рядом стояло фортепиано. Я попытался вспомнить мелодию и набросать какие-то аккорды, а через несколько месяцев начал подбирать слова» (Пол Маккартни в интервью GQ).

Многие хиты The Beatles Пол Маккартни «подслушал» сам у себя — во сне. Так, например, родилась не только легендарная «Yesterday», выпущенная в 1965 году, но и не менее популярная «Let It Be» (1970). По словам Маккартни, однажды в трудный момент ему приснилась мама, которая сказала: «Все будет хорошо, правда. Не переживай. Пусть будет так (let it be)».