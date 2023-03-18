«Перед моими глазами прыгали атомы»

«Приснилось, что я заключил договор с дьяволом за свою душу. Мой новый слуга исполнял все мои желания. Я дал ему скрипку, чтобы проверить, умеет ли он играть. Каково же было мое изумление, когда я услышал сонату, такую чудесную и прекрасную, сыгранную с таким искусством и умом, каких я не мог себе представить даже в самых смелых полетах фантазии. Я чувствовал себя очарованным, околдованным: дыхание перехватило, и я проснулся. Я тут же схватил свою скрипку, чтобы хотя бы частично сохранить впечатление от своего сна» (история рассказана Джузеппе Тартини в книге французского астронома и писателя Жерома Лаланда «Путешествие француза в Италию»).

Мелодию, ставшую основой для самого известного произведения Джузеппе Тартини, итальянец услышал во сне. Воплотив видение в жизнь, композитор сетовал на то, что соната далека от «первоисточника». Тартини говорил, что сочинил «Дьявольскую трель» в 1713 году, хотя некоторые биографы относят ее к 1740-м годам из-за стилистической зрелости.