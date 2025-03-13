Weekend №7–2025

Архитектура тысячи и одного метра над уровнем пустыни и другие инженерные миражи Саудовской Аравии, золотая нить в Музее на набережной Бранли между древностью и соцсетями, хронология 95 земных лет, за которые открыли и закрыли Плутон, поиск связи человека с океаном и развенчание главного мифа про сон, музейная кибернетика хичкоковского саспенса, сериал от режиссера «Острых козырьков», в котором Москва дерется в перчатках, а также кино- и театральные премьеры, выставки, книжные и музыкальные новинки, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Вверх по пустыне

Километровый небоскреб в Саудовской Аравии все же построят

Экономика Саудовской Аравии процветает благодаря нефти — страна занимает второе место в мире по добыче, незначительно отставая от США и обгоняя Россию. В 2023 году доля углеводородов в ВВП страны выросла до 50% — это самый высокий показатель за всю историю королевства. Но чем больше денег приносят углеводороды, тем больше власти обеспокоены тем, как снизить эту зависимость. Решение видят в развитии городов, которые привлекут новых инвесторов, бизнесменов и туристов: по всей стране развернулось несколько десятков мегаломанских строек.

Фото: Jeddah Economic Company / Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Шитье-бытье

В Париже показывают шедевры вышивки золотом

Открывшаяся в конце зимы в парижском Музее на набережной Бранли выставка Au fil de l’or («Золотой нитью») — очередной связанный с модой и историей костюма хит этого сезона. Кураторы эксплуатируют шик, красоту и блеск дорогого металла, не особенно их отрефлексировав.

Фото: musee du quai Branly - Jacques Chirac, photo Thibaut Chapotot

Тайны девятой непланеты

17 отгадок о Плутоне

13 марта 1930 года астроном Клайд Томбо телеграфировал в Гарвардский колледж из обсерватории Лоуэлла, одной из старейших в США, что открыл девятую планету Солнечной системы. Ее назвали Плутон. Спустя годы исследований ученые отказали небесному телу в праве быть планетой. Хотя споры вокруг этого вопроса не утихали долго. Что сейчас известно о Плутоне — рассказал Дмитрий Горинов, научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы Института космических исследований РАН.

Фото: Андрей Соколов

Москва дерется в перчатках

Новый викторианский сериал Стивена Найта на ВВС One

«Тысяча ударов» — романтизированная, но жестокая история о том, как в Лондоне конца XIX века рождался бокс. Из грубых побоищ в пабах голыми руками он эволюционировал в цивилизованные поединки в клубах для высшего общества.

Фото: Matriarch Productions, The Story Collective, Water & Power Productions

Морфей нам друг

Недосып индивидуума как государственное дело

Канадские исследователи изучили качество и длительность сна жителей развивающихся стран и развитых государств. Выяснилось, что распространенное мнение о хроническом недосыпе в передовых мегаполисах от стресса и обилия информации — миф. Люди там спят дольше и качественнее, чем население, чьим основным занятием остается сельское хозяйство, охота, собирательство. Тем не менее у жителей стран с традиционной экономикой обнаружилось и свое преимущество — их циркадные ритмы находятся в гармонии.

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Самое актуальное на неделю с 13 марта

Театральные и кинопремьеры, новые выставки, книги и музыкальные альбомы

Экспозиции Москвы и Петербурга предлагают новый взгляд на привычные вещи. В Русском музее Александр Дейнека изменяет соцреализму, в подземельях «Солянки» Юрий Злотников ведет диалог с киноавангардом, а в МАММ встречаются шестидесятники и покемоны. На московских сценах громко звучит вопрос: «Какую роль деньги играют в нашей жизни?» Кто на что готов ради них? Среди киноновинок — веселое кино Мела Гибсона без Мела Гибсона, модный фильм с Джоном Малковичем и тихий шедевр с Амандой Сайфред. Оказавшийся избыточно богатым на музыкальные релизы февраль кое-что оставил на март. Да даже не просто кое-что, а кое-что, звучащее абсолютно за гранью. Как, например, новый альбом легендарного саксофониста Маршалла Аллена, отпраздновавшего свой 101-й день рождения. Ну а на книжной полке на этот раз найдется только что изданный травелог для понимания неопределенности современного мира.

Фото: Государственный Русский музей

Не изображая жертву

О слабостях полов и аргументов в споре за место в музеях

Две выставки в двух парижских институциях, посвященные двум женщинам-художницам, как повод поговорить в Международный женский день о том, в защите какого роде нуждаются сегодня женщины. И нуждаются ли они в ней вообще.

Фото: IMAV editions / brounch / Sabam Belgique 2024; Museum of Fine Arts Houston

Один на всех океан

Информационная и нейлоновая экологическая инициатива

Prada Group разворачивает Sea Beyond — большую программу продвижения океанической грамотности (ocean literacy). Ее цель не просто объяснить, что происходит с Мировым океаном, но и сформировать отчетливое чувство связи человека и океана — для его сохранения.