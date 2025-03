Один на всех океан

Prada Group разворачивает Sea Beyond — большую программу продвижения океанической грамотности (ocean literacy). Ее цель не просто объяснить, что происходит с Мировым океаном, но и сформировать отчетливое чувство связи человека и океана — для его сохранения.

Текст: Елена Стафьева

Кадр из ролика в поддержку кампании Re-Nylon, в рамках которой Prada использует в производстве переработанный нейлон из потерянных рыбаками в море сетей

Фото: Courtesy of Prada Group Кадр из ролика в поддержку кампании Re-Nylon, в рамках которой Prada использует в производстве переработанный нейлон из потерянных рыбаками в море сетей

Фото: Courtesy of Prada Group

«Как вы обычно пишете: ocean или oceans?» — я заполняю опросный лист, сидя рядом с другими журналистами со всего света в парижском Maison de l’Océan (Дом океана). Опрос предшествует воркшопу, посвященному океанической грамотности. И призван он прежде всего проверить нашу осведомленность по теме и показать нам, что это вообще такое — океан и как Sea Beyond с этим работает.

На вопрос я ответила «ocean», и это оказалось правильным. В единственном числе, потому что речь всегда о Мировом океане — его составляют все водные пространства Земли, и с ним накрепко связана жизнь на планете.

Воркшоп был посвящен довольно животрепещущему вопросу — как отбирать информацию по теме и как верифицировать ее в современном мире, где на любого журналиста обрушиваются потоком сообщения новостных агентств и пресс-релизы, и это помимо публикаций в соцсетях и разных медиа. Затея оказалась чрезвычайно полезной для всех и стала первым событием в 2025 году в рамках Sea Beyond, образовательной программы, которую Prada Group проводит совместно с IOC/UNESCO (The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO), чтобы повышать тематическую грамотность в современным мире, переполненном информацией.

Программа Sea Beyond сконцентрирована на просвещении, и среди ее проектов в последнее время был и Kindergarten of the Lagoon («Детский сад в лагуне»), посвященный работе с детскими садами Венеции. Этот город непосредственно зависит от уровня Мирового океана, который, как известно, поднимается. А еще там находится Ca’ Corner della Regina, венецианское отделение Fondazione Prada, и он просто не чуждый семье Прада — Бертелли. Об этом упомянул Лоренцо Бертелли, глава программы по корпоративной социальной ответственности и один из героев документального фильма, снятого в Венеции об этой программе,— его показали в Париже участникам воркшопа. Программа вот о чем: с маленькими детьми — возраста примерно пяти лет — морские биологи выезжают за пределы венецианского центра, на остров Торчелло, и там рассказывают и показывают, что такое биоразнообразие и кто его представляет в лагуне, приучая их с раннего детства видеть и понимать связь океана и человека.

Воркшоп в Париже в рамках образовательной программы Sea Beyond, инициированной совместно Prada Group и UNESCO

Программа Sea Beyond связана с другой инициативой Prada — Re-Nylon. Нейлон — знаковый для Prada материал, когда-то, в самом начале 1990-х, именно сделанный из нейлона рюкзак стал одним из первых глобальных хитов марки — и остается им до сих пор.

Prada использует много нейлона. И с определенного момента он весь переработанный. А одним из источников выступают потерянные в море рыболовные сети, которые компания помогает вылавливать, и они потом идут в дело.

В Париже показали два первых эпизода новой кампании Prada Re-Nylon, где участвуют Бенедикт Камбербэтч и Валентина Готлиб. Съемки проходили в Норвегии, и Валентина, актриса, экоактивист, инфлюенсер и виндсерфер рассказывала мне после показа роликов, как ей пришлось дубль за дублем медленно входить в воду температурой 9°C не в обычном гидрокостюме, а в короткой его версии — как купальник, только с рукавами.

Это только начало серии мероприятий совместной программы Sea Beyond и IOC/UNESCO. 3 апреля в Венеции открывается первый в Италии постоянный центр Sea Beyond Ocean Literacy, посвященный океанической грамотности. Он разместится на острове Сан-Серволо и задуман как культурный и образовательный хаб, где будут такие институции, как Венецианский международный университет, NSAS (Neuroscience School of Advanced Studies — Высшая школа нейробиологии), CSC Immersive Arts Labs (иммерсивная лаборатория искусств CSC).

Бенедикт Камбербэтч в ролике в поддержку кампании Re-Nylon, в рамках которой Prada использует в производстве переработанный нейлон из потерянных рыбаками в море сетей

Кадр из ролика в поддержку кампании Re-Nylon, в рамках которой Prada использует в производстве переработанный нейлон из потерянных рыбаками в море сетей

9–13 июня в Ницце пройдет Третья конференция ООН по океану (Third United Nations Ocean Conference — UNOC3), на которой Sea Beyond будет присутствовать. А с 10 по 19 октября Sea Beyond займет Prada Rong Zhai в Шанхае. Это исторический особняк, отреставрированный Prada, где проходят выставки и прочие арт-события Fondazione Prada. А в этот раз там будет организована серия мероприятий, связанных с океаном.