Самое актуальное на неделю с 13 марта

Художник-абстракционист второй половины XX века Юрий Злотников недолюбливал стилизации: не хотел, чтобы его работы повторяли,— предпочитал, чтобы они становились отправной точкой для чего-то нового.

В этом смысле выставка в «Граунд Солянке», посвященная его творчеству, как раз то, что надо. Она открывается дуэтом красного полотна из «Сигнальной системы» Злотникова и музыки авангардного композитора Софии Губайдулиной с по-настоящему хичкоковским саспенсом. А дальше зритель следует за мыслью художника о взаимодействии человека с цветом и формой, на пути встречая созвучные произведения зарубежного киноавангарда. «Библейский цикл» перекликается с беспредметной анимацией 1920-х Оскара Фишингера. Серия «Ритм города» — c киноопытами 1930-х Лена Лая. А Ганс Рихтер будто бы понял язык «Сигнальной системы» 1950-х и рассказал на нем свою историю в кино. На картинах — злотниковские ритмичные круги, точки, штрихи. На экранах они же, но в движении. Чтобы узнать, как действуют на людей эти «раздражители», авторы ныряли в кибернетику и психофизиологию восприятия.

В России исследованиями в этой области занимались в Центральном институте труда, основанном в 1921 году поэтом и революционером Алексеем Гастевым. Известно, что Злотников общался с его сотрудниками, обсуждал вопросы биомеханики, синестезии.

На выставке есть масштабные полотна Злотникова в компании музыкальных партитур и его скульптура с отсылками к бумажной архитектуре Якова Чернихова. «Граунд Солянка» не могла обойти вниманием молодых художников, поэтому их рефлексии на тему «Сигнальной системы» здесь тоже представлены. Как и хотел художник, его творчество стало импульсом для создания чего-то нового.