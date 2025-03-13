Самое актуальное на неделю с 13 марта
Театральные и кинопремьеры, новые выставки, книги и музыкальные альбомы
Экспозиции Москвы и Петербурга предлагают новый взгляд на привычные вещи. В Русском музее Александр Дейнека изменяет соцреализму, в подземельях «Солянки» Юрий Злотников ведет диалог с киноавангардом, а в МАММ встречаются шестидесятники и покемоны. На московских сценах громко звучит вопрос: «Какую роль деньги играют в нашей жизни?» Кто на что готов ради них? Среди киноновинок — веселое кино Мела Гибсона без Мела Гибсона, модный фильм с Джоном Малковичем и тихий шедевр с Амандой Сайфред. Оказавшийся избыточно богатым на музыкальные релизы февраль кое-что оставил на март. Да даже не просто кое-что, а кое-что, звучащее абсолютно за гранью. Как, например, новый альбом легендарного саксофониста Маршалла Аллена, отпраздновавшего свой 101-й день рождения. Ну а на книжной полке на этот раз найдется только что изданный травелог для понимания неопределенности современного мира.
Александр Дейнека. Певец новой жизни
- Русский музей, Санкт-Петербург
до 14 апреля
Подарок к прошлогоднему 125-летию классика соцреализма — большая ретроспектива из почти сотни произведений живописи, графики, скульптуры и мозаики. На выставке, конечно, его узнаваемый плакатный стиль, динамика и монументальность — счастливые физкультурники и рабочие строят светлое будущее. Но есть и ранняя, почти модернистская графика 1920-х, и экспрессионизм военных лет, и совсем не советские впечатления из путешествий. То, как Дейнека ярко увидел Рим и тонко выразил изысканность парижанок, может поменять представление о его стиле. Но создатели выставки уверены, что главным сюрпризом станут три мозаики художника, не выставлявшиеся последние 50 лет.
«Вперед, к Злотникову!»
- Галерея «Граунд Солянка», Москва
до 22 апреля
Художник-абстракционист второй половины XX века Юрий Злотников недолюбливал стилизации: не хотел, чтобы его работы повторяли,— предпочитал, чтобы они становились отправной точкой для чего-то нового.
В этом смысле выставка в «Граунд Солянке», посвященная его творчеству, как раз то, что надо. Она открывается дуэтом красного полотна из «Сигнальной системы» Злотникова и музыки авангардного композитора Софии Губайдулиной с по-настоящему хичкоковским саспенсом. А дальше зритель следует за мыслью художника о взаимодействии человека с цветом и формой, на пути встречая созвучные произведения зарубежного киноавангарда. «Библейский цикл» перекликается с беспредметной анимацией 1920-х Оскара Фишингера. Серия «Ритм города» — c киноопытами 1930-х Лена Лая. А Ганс Рихтер будто бы понял язык «Сигнальной системы» 1950-х и рассказал на нем свою историю в кино. На картинах — злотниковские ритмичные круги, точки, штрихи. На экранах они же, но в движении. Чтобы узнать, как действуют на людей эти «раздражители», авторы ныряли в кибернетику и психофизиологию восприятия.
В России исследованиями в этой области занимались в Центральном институте труда, основанном в 1921 году поэтом и революционером Алексеем Гастевым. Известно, что Злотников общался с его сотрудниками, обсуждал вопросы биомеханики, синестезии.
На выставке есть масштабные полотна Злотникова в компании музыкальных партитур и его скульптура с отсылками к бумажной архитектуре Якова Чернихова. «Граунд Солянка» не могла обойти вниманием молодых художников, поэтому их рефлексии на тему «Сигнальной системы» здесь тоже представлены. Как и хотел художник, его творчество стало импульсом для создания чего-то нового.
«Расположение картин зависит от вкуса»
- МАММ, Москва
до 1 июня
Мультимедиа Арт Музей открыл весенний сезон масштабной (на три этажа) презентацией частного собрания современного русского искусства коллекционера Антона Козлова. Название проекту подарила картина московского концептуалиста 1980-х Сергея Волкова — «Расположение картин зависит от вкуса». На этот счет можно не волноваться: развеску контролировала директор МАММ Ольга Свиблова, которая стала одним из кураторов выставки. Сама коллекция тоже демонстрирует признаки хорошего понимания российского арт-ландшафта второй половины XX века.
Это заявка на полноценную ретроспективу, хотя создатели скромно называют проект просто «пунктирной картой». Начинается рассказ с уже классиков — шестидесятников: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Михаила Рогинского, Юрия Злотникова, Франциско Инфанте, группы «Коллективные действия», Ирины Наховой и других. Выставка пытается обозначить причинно-следственные связи в отечественном искусстве со времен оттепели, когда художники увидели привезенные в Москву картины Джексона Поллока, Марка Ротко и вызволенный из музейных запасников русский авангард. Проследить, как эти впечатления сформировали то, что позже назовут московским концептуализмом и новым витком абстракции. Пойти дальше и посмотреть на новую ступень арт-преемственности на примере работ современных художников — Анны Желудь, Алины Глазун, группы «МишМаш», Романа Сакина и других. Определенно это ретроспектива с продолжением в будущем.
«Из истории Московского дома фотографии»
- МАММ, Москва
до 1 июня
Дань уважения коллекционеру Михаилу Голосовскому отдают на выставке «Из истории Московского дома фотографии». Редкие кадры XIX–XX веков показывают, как менялись интересы Голосовского и сама фотография. От японских раскрашенных снимков до пикториальных портретов 1920-х Александра Гринберга и стереопар. Этим проектом МАММ возвращает внимание к прежним техникам обработки и печати фотографий как к новому вдохновению в век обесцененного соцсетями снимка.
Наталия Турнова «Непарадный портрет»
- МАММ, Москва
до 1 июня
На контрасте с детской книжной иллюстрацией Эрика Булатова и Олега Васильева, которую можно застать в музее до 23 марта, персональная выставка художницы Наталии Турновой «Непарадный портрет» производит «эффект холодного душа». Огромные лица в диких фовистских цветах как слепки психологических переживаний рассказывают не о внешности, а о том, что скрыто у человека в душе. Наталия — резидент галереи Алины Пинской, ее картины можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и в других собраниях.
Работы фотографа Гриши Сельского «Pokemon Go Go Go» помогают немного сбить градус серьезности, но не драматичности. Он предлагает понаблюдать за жизнью всеми забытых «карманных монстров» в мире, где покемонов больше никто не ловит. И задуматься о том, что оставляют после себя отступившие волны хайпа. Продолжает тему пустынных ландшафтов и их обитателей Иван Михайлов в своем проекте «Пространство тишины». В качестве пейзажа у него зимняя береговая линия Волги в Чувашии, за героев — пронзительно одинокие артефакты летнего отдыха, популярность которых сезонна и скоротечна.
«Зеркало»
- В пространстве «Внутри»
Режиссер Савва Савельев
13, 14 марта
Главный оплот независимого театра выпускает премьеру Савельева — того самого, чей спектакль «Берегите ваши лица» по поэме Андрея Вознесенского стал последним в репертуаре «Гоголь-центра». В пространстве «Внутри» режиссер уже ставил «Петушки» — оммаж книге Венедикта Ерофеева.
На этот раз Савельев создает «детективное кабаре» по мотивам рассказа Генриха Бёлля «Молчание доктора Мурке» — о редакторе на радио, который собирал аудиозаписи молчания. Но, отталкиваясь от этого сюжета, режиссер сочинил свою пьесу — о пропаже картин старых мастеров из Дрезденской галереи. Действие происходит в Мюнхене в 1965 году. Расследование ведут профессор искусств Уве и молодой сотрудник радиостанции Поль, которых сыграют сам Савва Савельев и Павел Табаков.
«Тартюф»
- Театр наций
Режиссер Евгений Писарев
15 и 16 марта
Одну из самых популярных комедий Мольера Писарев переносит в сегодняшнюю Францию — в стильный особняк богатого буржуа. Правда, комфорт и благосостояние не делают современного Оргона счастливым, и он покупается на проповеди проходимца Тартюфа — показного святоши, который не брезгует никакими методами, чтобы пробиться в высшее общество, и заодно пытается соблазнить жену своего благодетеля.
Спектакль поставлен без яркой театральности, максимально реалистично, в духе сериала «Наследники», чему способствует и новый перевод классического текста от Сергея Самойленко. Зато тут целая россыпь звезд на сцене: Игорь Гордин, Аня Чиповская, Денис Суханов. А Сергей Волков, бывший актер Юрия Бутусова, переживающий новый взлет популярности, делает своего Тартюфа неуловимо загадочной фигурой, которая не поддается однозначной интерпретации.
«Сделка»
- Театр имени Пушкина
Режиссер Игорь Теплов
20–21 марта
Бенефис блистательной актрисы Театра имени Пушкина Веры Воронковой — яркой и эксцентричной клоунессы. Она исполнит роль Клары Цаханассьян в драме Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». По сюжету миллиардерша возвращается в свой родной город Гюллен, жители которого очень рассчитывают на ее финансовую помощь. Но Клара предлагает им сделку: миллиард в обмен на жизнь предавшего ее в юности возлюбленного, Альфреда Илла, которого сыграет Андрей Заводюк.
Сценографией спектакля занимался Виктор Шилькрот, а художница Ирэна Белоусова придумала для постановки фантастические, отчасти цирковые костюмы. Так что шоу точно будет эффектным.
«Особо опасный пассажир», реж. Мел Гибсон
Из крошечного городка на Аляске маленьким самолетом должны доставить свидетеля по одному опасному делу, но пилот — среди его фигурантов. Глупый, но бодрый камерный триллер с Марком Уолбергом не впечатлил американскую прессу. А в былые годы такое кино стало бы хитом видеопроката.
«Опус», реж. Марк Энтони Грин
Журналистку (Айо Эдебири из сериала «Медведь») приглашают в поместье поп-идола (Джон Малкович), таинственно исчезнувшего 30 лет назад, а теперь создавшего культ имени себя. Режиссерский дебют редактора американского GQ продюсировала модная студия A24.
«Семь вуалей», реж. Атом Эгоян
Театральный постановщик Джанин (Аманда Сайфред) берется за восстановление оперы своего умершего учителя. Режиссер этого фильма, канадец Атом Эгоян, последние годы больше занят театром, нежели кино, и этот фильм считается триумфальным возвращением.
Marshall Allen “New Dawn”
Невероятно, но факт: Маршалл Аллен в деле с 1958 года. Он — неизменный саксофонист Сан Ра, великого эксцентрика, который на личном примере показал, что будет, если запустить джаз (и собственные мозги) в космос. Правда, мистер Аллен — личность более земная, чем Сан Ра. New Dawn — первый соло-альбом мэтра, эдакий подарок самому себе на 101-й день рождения, да еще и подписанный собственным именем. Это взрослый, большой джаз человека, пережившего не одну музыкальную эпоху — но тем не менее готового и сегодня начать все с нуля. Вселенная рукоплещет, папа Сан Ра улыбается.
The Melvins and Napalm Death “Savage Imperial Death March”
«Напалмы» с «мелвинами» занимают разные точки музыкального экстремума. Первые изобрели сверхскоростной грайнд, попав в Книгу рекордов Гиннесса с «самой короткой песней в мире» (длина «You Suffer» — 1,316 секунды). Вторые подружили Курта Кобейна с панком, а хард-рок — с хардкором, задав вектор медленному субжанру сладж. Тем не менее обе банды не первый год в шоу-бизнесе (который искренне ненавидят), потому прекрасно знают, как совместить несовместимое. На свежей коллаборации хаос превращается в музыку — да такую, что живые завидуют мертвым, пускаясь в дружный мош. Этой весной музыканты отправятся в большой тур, ну а пока можно насладиться starym dobrym ultranasiliem в наушниках. Если, конечно, не боитесь оглохнуть: без подготовки шесть убойных треков осилить непросто.
The Residents “Doctor Dark”
У The Residents, как водится, свои взгляды на жизнь, смерть и весь этот мир в целом. Которые, впрочем, они все равно никогда не озвучат по-человечески. Большие новаторы от арт-попа, «резиденты» говорят музыкой странной, но притягательной. Вот и «Doctor Dark» получился таким. Это даже не альбом, а некий шизоидный аудиофильм про то, как эмбиент встретился с индустриальным металлом для совместного похода в оперу. Главное — не пытаться понять, кто такие Личинка, Отметина и доктор Анастасия Дарк, упомянутые в пресс-релизе. The Residents надо просто слушать и наслаждаться буйством фантазии, каковую не воссоздаст никакой ИИ, будь он хоть трижды «Скайнетом».
Аллен Гинзберг «Вопль. Кадиш. Стихотворения 1952–1960»
- «Подписные издания», 2025
Два произведения одного из главных американских поэтов приходят к русскому читателю в прекрасном издании — и оба оказываются актуальны. Поэма «Вопль» часто прочитывается как скрытая критика политики США середины прошлого века — и если это так, то это удивительный по своей поэтической силе политический манифест. «Кадиш» — посвящение умершей матери поэта, всю свою жизнь боровшейся с психическими проблемами и ставшей жертвой электрошоковой терапии. Это важное свидетельство горевания, а вместе с тем — перевод на поэтический язык ключевой еврейской поминальной молитвы.
Энн Майклз «Когда нас держат»
- «Азбука-Аттикус», 2025
Это роман о травме Первой мировой. Послевоенная реальность так страшна, что прошлое видится спасением. Особой надежды не найти и там, но, вспоминая отдельные эпизоды, можно удостовериться, что ты, по крайней мере, жил. Фотография может служить ключом к прошлому — или помочь сохранить память. Изображения, как и слова в романе, получают новую жизнь и лишаются, кажется, остроты: это способ рассказать о том, что случилось. «Когда нас держат» также не обходится без своеобразной мистики, ведь на фотографических пластинках, возможно, появляются духи умерших — впрочем, об этом лучше судить читателю.
Витольд Гомбрович «Польские воспоминания. Путешествие по Аргентине»
- Издательство Ивана Лимбаха, 2025
Травелоги Гомбровича восполняют лакуну в русских переводах польского классика. Он кажется тем автором, у которого можно многое взять для понимания неопределенности современного мира. Польский писатель старался удержать абсурд в рамках слова, но тревога и неуверенность польского интеллигента перед наступающей эпохой — чувство, которое он передал очень хорошо и которое, к сожалению, оказывается созвучно и нам,— проступали все отчетливее.