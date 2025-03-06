Госдолг закрыл квартал досрочно

Минфин досрочно выполнил квартальный план по заимствованиям на внутреннем рынке. По итогам двух последних аукционов министерство привлекло в бюджет почти 218 млрд руб., с начала года — более 1 трлн руб. ОФЗ покупают в основном банки и институциональные инвесторы, однако растет спрос и со стороны физлиц: в ожидании смягчения монетарной политики ЦБ наблюдается стремление успеть заработать на высоких ставках долгового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Четвертую неделю подряд Минфин проводит масштабные заимствования на долговом рынке, пользуясь улучшением конъюнктуры. В среду, 5 марта, общий объем спроса на облигации двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном достиг почти 377 млрд руб., максимального значения для этих бумаг с апреля 2021 года. Суммарный объем размещения составил 218 млрд руб., что является вторым по величине результатом размещения ОФЗ-ПД с апреля 2021 года. Больший объем госбумаг министерство разместило 12 февраля, за несколько часов до официальных переговоров президентов России и США.

С учетом дополнительных размещений после аукционов (ДРПА) Минфин с начала года разместил на долговом рынке облигации на сумму 1,01 трлн руб., тем самым досрочно выполнив план по заимствованию, установленный на уровне 1 трлн руб. Это первый случай более чем за четыре года, когда министерству удалось досрочно выполнить план заимствований. В последний раз это удалось сделать в четвертом квартале пандемийного 2020 года, тогда Минфин привлек 2,4 трлн руб. при плане в 2 трлн руб. Но в тот раз почти 90% средств пришлось на облигации с переменным купоном, которые скупили госбанки.

Возросший интерес инвесторов к госдолгу связан с ожиданиями смягчения монетарной политики Банка России и снижением ставок на рынке. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, доходность кратко- и среднесрочных выпусков составила 15,8–19% годовых, доходность долгосрочных выпусков — до 15–16,3% годовых. За неделю доходности снизились на 27–98 б. п. и 3–44 б. п. соответственно. По-прежнему рынок позитивно оценивает геополитические новости, в частности, об остановке поставок вооружений на Украину со стороны США. Аналитики Райффайзенбанка также не исключают влияния комментариев советника председателя Банка России Кирилла Тремасова о том, что ЦБ в марте может рассмотреть не только повышение, но и снижение ключевой ставки. Это может быть позитивно расценено рынком, который закладывал в свои прогнозы первые шаги регулятора по понижению ключевой ставки не раньше лета, отмечают аналитики. Аналитик управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Владислав Коняхин ожидает к концу 2025 года снижение ключевой ставки до 19%.

В таких условиях инвесторы предъявляют повышенный спрос на облигации с фиксированным купоном, как государственные, так и корпоративные (cм. “Ъ” от 5 марта). Начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров обращает внимание, что Минфин размещает в большинстве своем долгосрочные инструменты, «чтобы не оказывать давление на корпоративный сектор и не создавать навес предложения на краткосрочном и среднесрочном отрезках кривой доходности».

Участники рынка обращают внимание и на растущий интерес к ОФЗ со стороны частных инвесторов. Если в прошлом году число заключенных сделок на аукционах редко превышало пару сотен, то в последние недели количество сделок стабильно превышает 500 шт. Как отмечает Александр Ермак, основной рост числа сделок идет за счет самых мелких пакетов, объемом до 100 тыс. руб. На последних аукционах на них пришлось 68–77% от общего числа сделок. Эдуард Джабаров также отмечает рост спроса со стороны розничных клиентов на ОФЗ с фиксированным купоном, в том числе и на аукционах Минфина.

Впрочем, такие инвесторы не играют существенной роли для Минфина. По оценке Александра Ермака, все клиенты с заявками до 100 тыс. руб. обеспечили менее 0,005% от размещенного объема. Ключевую роль по-прежнему играют банки и институциональные инвесторы. «Длинные ОФЗ показывают хорошую положительную динамику с декабря 2024 года. Формально рынок развернулся, и это хорошая возможность войти в позицию»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Вместе с тем он считает, что скорость снижения ключевой ставки будет медленнее, чем сейчас кажется рынку, а потому в будущем возможно разочарование инвесторов в длинных ОФЗ из-за коррекции.

Виталий Гайдаев