79 жителей Курской области возвращены с Украины с августа 2024 года

Председатель правительства Курской области Александр Чепик сообщил, что с августа 2024 года в Россию вернулись 79 жителей Курской области, оказавшихся на Украине после вторжения ВСУ в регион. Слова господина Чепика приводит ТАСС.

С августа прошлого года власти региона и аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой дважды сообщали об эвакуации жителей Курской области с Украины. 22 ноября в Россию вернулись 46 человек, среди которых было 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет. 3 марта в Россию эвакуировали 33 человека, в основном детей и пожилых людей. Девять из них были госпитализированы в медучреждения региона.

Сколько жителей региона находятся на территории Украины, неизвестно. После атаки на регион Российский Красный Крест отчитывался, что получил 6225 заявок на розыск пропавших без вести. 20 января в РКК сообщили, что сотрудникам организации удалось найти 1419 пропавших.

Полина Мотызлевская