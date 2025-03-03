33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что из Украины в Россию вернулись 33 жителя Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил, что среди вернувшихся — дети и пожилые, девяти из них требуется экстренная госпитализация.

«Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 (!) лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей – самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Для транспортировки людей в медучреждения Курска были направлены десять машин скорой помощи. Завтра, 4 марта, в Курскую область доставят тех, кому медицинская помощь не требуется.

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