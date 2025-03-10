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Томские единороссы начали подавать заявления на участие в праймериз

В систему электронного предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов томской гордумы занесены данные о первых претендентах. К концу дня 10 марта в списке участников насчитывалось девять человек.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Восемь претендентов намерены баллотироваться в одномандатных округах, еще один — по партсписку. В числе тех, кто подал заявление на участие в праймериз, действующий депутат Наталья Красницкая, а также член президиума политсовета регионального отделения партии Алексей Филимонов.

Выборы муниципального парламента Томска пройдут в сентябре 2025 года. 27 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще 10 — по партспискам. Выдвижение кандидатов на праймериз началось 5 марта и продлится до 24 апреля.

Валерий Лавский

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