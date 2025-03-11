Леди пламень

Леди Гага (настоящее имя Стефания Джерманотта) обещала в 2025 году заняться готикой и индастриалом, а выпустила альбом, полный жизнерадостных хитов в духе 1980-х. Он называется «Mayhem», и Игорь Гаврилов считает, что правильнее всего было бы перевести это название как «Беспредел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показная тяга певицы к новым жанрам — не более чем маска, скрывающая страсть к «дискотеке восьмидесятых»

Фото: Yara Nardi / Reuters Показная тяга певицы к новым жанрам — не более чем маска, скрывающая страсть к «дискотеке восьмидесятых»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Весь 2024 год Леди Гага была на виду. Ее усилия были направлены не столько на пропаганду своей музыки, сколько на развитие бренда «Леди Гага» в целом. Шаги в этом направлении, правда, безоговорочно успешными не назовешь. Скажем, публика так и не поняла толком замысел ее выступления с песней «Mon Truc En Plumes» на открытии Олимпийских игр в Париже. Что уж говорить о провалившемся сиквеле «Джокера», роль в котором должна была вывести кинокарьеру Леди Гаги на новую орбиту. Единственным посланием Леди Гаги, которое публика единодушно приветствовала, был дуэт с Бруно Марсом «Die With A Smile». Песня заняла первое место в чартах 28 стран, получила Grammy за лучшее исполнение поп-дуэта и в итоге вошла в новый альбом.

«Die With A Smile» — богато аранжированная поп-баллада в духе 1970-х. Однако альбом «Mayhem» в целом обещал нечто кардинально противоположное. Промокампания проходила под девизом «влияния Трента Резнора», в интервью диджею Зейну Лоу певица говорила, что песня «Perfect Celebrity» написана в духе The Cure, а на цифровых платформах новая музыка Леди Гаги появилась в плейлистах под названием «Industrial Pop». Вообще-то «индустриальный поп» — оксюморон, и Гага это прекрасно понимает.

Показное освоение новых жанров всегда было любимым промоинструментом Леди Гаги. Так было и с джазовыми альбомами, записанными совместно с Тони Беннеттом, и с «Joanne», для обложки которого Леди Гага сфотографировалась в розовой ковбойской шляпе, намекая на крен в сторону кантри. Был и неслучившийся альбом с Metallica, группой, с которой Леди Гага выступила на Grammy в 2017 году. На протяжении всей своей карьеры певица словно говорила: «Я больше, чем вы думаете, я умею все». Но правда заключается в том, что лучше всего у нее получается самый откровенный, самый традиционный поп, причем основанный не на американской традиции, будь то кантри или R’n’B, а на звуке, изобретенном европейскими поп-продюсерами.

Первая вещь из всего объема «Mayhem», ставшая вирусным хитом,— это «Abracadabra» и клип на нее с дикой, как всегда у Гаги, непредсказуемой хореографией. Музыкально «Abracadabra» отсылает к песне «Bad Romance» из альбома «The Fame Monster» (2011). В «Bad Romance» сквозила нескрываемая симпатия к дискотечной поп-музыке 1980-х. «Модная» певица в новом веке не должна была настолько откровенно подражать евродиско и прочим немодным жанрам, но Гаге было все равно. На том же альбоме была еще и песня «Alejandro», в которой певица даже не пыталась притвориться, что цитаты из Ace Of Bace — это постмодернистская ирония. Нет, она именно что хотела видеть свою музыку такой — прямолинейной, пьяной, такой, чтобы (в другом мире) плясала вся бухгалтерия.

Поп Леди Гаги должен называться не индустриальным, а бесстыжим. Недаром самое главное ее достижение последних лет — это не новые песни, а возвращенная людям «Bloody Mary», взорвавшая TikTok после появления в саундтреке к сериалу Тима Бёртона «Уэнсдей». Одна из главных кинозвезд поколения Дженна Ортега честно признается, что во втором сезоне «Уэнсдей» два самых главных для нее человека — это Тим Бёртон и Леди Гага, получившая в нем небольшую роль.

В «Perfect Celebrity» Roxette больше, чем The Cure, а в альбоме «Mayhem» в целом Pet Shop Boys больше, чем Трента Резнора. Самого безумного единства противоположностей альбом достигает в песне «Killah», которую вместе с госпожой Джерманоттой написал авторитетный французский диджей Майк Леви, выступающий под псевдонимом Гесаффельштайн. Здесь Леди Гага дает волю своему внутреннему Дэвиду Боуи. «Killah» — это откровенный оммаж его песне «Fame», но сделанный при этом с оглядкой на гораздо более поздние, электро-индустриальные альбомы 1990-х. Ближе к финалу электро-фанковый номер вдруг пускается вскачь, превращаясь в техно-панк.

Леди Гага осознает мощный хитовый потенциал всех новых песен до единой, поэтому разрешает продюсеру альбома Эндрю Уотту издеваться над ними напропалую, веселиться в студии как угодно, не экономя на гитарах, которые вроде бы со стилистикой альбома не вяжутся. Эндрю Уотт — золотое студийное дитя 2020-х, которого пускают в святая святых, в свои студии, The Rolling Stones, Элтон Джон, Оззи Осборн и Pearl Jam. Он страстный рок-фан и при этом филигранный поп-сочинитель, благодаря которому новый альбом Леди Гаги превратился в упоительный аттракцион. Но если вам интересно понаблюдать, как рокер-альтернативщик дрессирует поп-звезду, то лучше уж послушать альбом Холзи 2021 года. Там как раз ударно поработал Трент Резнор.

Игорь Гаврилов