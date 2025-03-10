Задержанная в Сочи Александра Митрошина погасила налоговую задолженность

Блогер Александра Митрошина, задержанная в аэропорту Сочи по делу об отмывании денег, перечислила в бюджет 666 млн руб. налогов за последние два года и полностью погасила задолженность перед ФНС в 200 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на выступление адвоката подсудимой Михаила Мушаилова в Чертановском суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Суд рассматривает ходатайство следствия о заключении блогера Александры Митрошиной под стражу по делу о легализации доходов в особо крупном размере, в то время как прокуратура настаивает на домашнем аресте.

Уголовное дело было возбуждено 7 марта 2025 года. Согласно материалам расследования, в период 2020-2022 годов Александра Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что ее доходы превышали допустимый лимит. Поступления от образовательных курсов направлялись через счета трех сторонних индивидуальных предпринимателей.

В результате таких действий фигурантка не перечислила в бюджет налоги на сумму свыше 127 млн руб. Следствие утверждает, что полученные средства были легализованы путем оплаты долевого участия и покупки недвижимости в столице. По информации ряда медиа, речь идет о трехкомнатных апартаментах площадью около 111 кв. м, расположенных всего в 700 м от Кремля, стоимостью приблизительно 150 млн руб.

В 2023 году Александра Митрошина уже привлекалась к ответственности за уклонение от уплаты налогов на сумму более 120 млн руб. Тогда она полностью погасила задолженность, объяснив ситуацию ошибкой внешней бухгалтерской компании и собственной небрежностью в ведении финансового учета.

Сейчас правоохранительные органы проверяют причастность блогера к другим экономическим правонарушениям. По сведениям столичного управления МВД, Александра Митрошина пыталась избежать следствия и была объявлена в розыск.

Мария Удовик