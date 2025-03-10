На Дону введут отказ от бумажных билетов при оплате проезда

В Ростовской области агентство развития платежных систем запускает проект по отказу от бумажных билетов при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает администрация региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bus2.ru Фото: bus2.ru

Пассажиры смогут оплачивать проезд без получения бумажного билета, что сократит время ожидания и сделает использование транспорта удобным. Планируется, что каждое транспортное средство сможет сэкономить 215 минут в месяц на посадке пассажиров.

Уточняется, что для оплаты проезда достаточно приложить карту к терминалу, дождаться звукового сигнала и сообщения на экране, которые подтвердят оплату. Также пассажир сможет получить бумажный билет, если сообщит об этом водителю и повторит процедуру оплаты.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Аксае наблюдается дефицит терминалов безналичной оплаты в автобусах.

Снежана Стодольская