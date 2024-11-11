В Свердловской области могут ввести регистрацию самокатчиков через Госуслуги

Заксобрание Свердловской области может ввести регистрацию пользователей электросамокатов через «Госуслуги». Об этом в эфире ОТВ рассказал председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства Евгений Старков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Организовать взаимодействие с "Госуслугами" и Минцифры РФ в регионе намного тяжелее, чем в Москве. Поэтому, если у нас получится внедрить идентификацию через, например, "Госуслуги", это однозначно пойдет на пользу культуре вождения. В этом заинтересованы и сами кикшеринговые компании», – рассказал Евгений Старков.

По его словам, полный запрет самокатов в Екатеринбурге не рассматривается. «Запретить мы всегда можем»,— сказал он и добавил, что нужно «обращать внимание на культуру вождения».

Напомним, в июне депутаты заксобрания Свердловской области поддержали проект федерального закона о штрафах для пользователей электросамокатов, принятый Госдумой в первом чтении. В частности, документ включает штрафы до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге за год было зарегистрировано 145 ДТП с самокатчиками. Относительно предыдущего года количество аварий выросло в четыре раза.

Виталий Красиков