В Екатеринбурге «Яндекс Go» наказывал за нарушения на самокатах более 2 тыс. раз

В этом сезоне сервис кикшеринга «Яндекс Go» более двух тыс. раз оштрафовал пользователей или ограничил им доступ к аренде электросамокатов за нарушение ПДД и внутренних правил сервиса в Екатеринбурге. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Чаще всего пользователи получали штрафы от сервиса за нарушение правил парковки, езду вдвоем на электросамокате и неспешивание на пешеходном переходе. «Больше 99% поездок в кикшеринге "Яндекс Go" совершаются без нарушений и происшествий»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу Антон Попов сообщил, что большая часть ДТП с электросамокатами приходится на подростков.

В начале сентября «Яндекс Go» установил крупные номера на одной тыс. электросамокатов в Екатеринбурге. Это было сделано для упрощения фиксации нарушений ПДД и правил сервиса.

Виталий Красиков