Отпускная цена на хлеб из пшеничной муки в Удмуртии выросла на 22,6% за год

Ситуация на рынке хлебобулочных изделий в Удмуртии стабильна, средняя отпускная цена хлеба из пшеничной муки в конце февраля составляла 71,9 тыс. руб. за 1 т, из ржано-пшеничной — 57,7 тыс. руб. за 1 т, пишет «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу минсельхоза республики. За год показатели увеличились на 22,6 и 15,6% соответственно.

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Производители объясняли рост цен увеличением затрат на сырье и ингредиенты, переработку энергоресурсы и обслуживание оборудования. Острой нехватки кадров в отрасли не наблюдается, добавили в минсельхозе. За год в регионе произвели более 60 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий.

В начале марта “Ъ” писал, что Минсельхоз РФ уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России. В себестоимости хлеба доля муки составляет 18–25%, за последний месяц цены на свою продукцию для торговых сетей уже подняли два крупных производителя — БКХ «Коломенский» и «Каравай».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Пшеница не колосует».