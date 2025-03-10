Суд оправдал угрожавшего Мизулиной треш-стримера

Кировский районный суд Ярославля оправдал стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в угрозе убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Обвинение считало, что Аслан Дурдиев «из личных неприязненных отношений» к главе лиги в ходе онлайн-трансляции «высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления». Его обвиняли по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Обвинение запрашивало четыре с половиной года лишения свободы. Сегодня, 10 марта, суд вынес приговор, которым оправдал Аслана Дурдиева.

«Приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 10 марта 2025 года Аслан Дурдиев оправдан по обвинению в угрозе убийством в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию»,— сообщили в суде. В облсуде добавили, что за оскорбление госпожи Мизулиной стример ранее был привлечен к административной ответственности.

Также Аслан Дурдиев обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью. 22 июня 2021 года он избил местного жителя на улице Республиканской. По этому делу суд признал его виновным и приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Но сразу освободил от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что треш-стримера задержали 13 февраля 2024 года, после того как госпожа Мизулина попросила МВД России проверить его по факту избиений людей в прямом эфире. После этого, по словам главы Лиги безопасного интернета, блогер начал угрожать ей физической расправой и оскорблял. Сама Екатерина Мизулина была допрошена в Кировском районном суде Ярославля по делу Аслана Дурдиева в январе 2025 года.

Подробнее о запрещающем треш-стримы законе — в материале «Ъ» «Контент со злым умыслом».

Алла Чижова, Ярославль