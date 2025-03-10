Удмуртия заняла 8-е место в РФ по уровню безработицы с показателем 1,4%

Удмуртия заняла 8-е место среди регионов России по уровню безработицы с показателем 1,4% за четвертый квартал 2024 года. Согласно исследованию «РИА Новости», в республике уровень безработицы снизился 0,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Среднее время поиска работы в третьем квартале 2024 года — четыре месяца. Это чуть больше, чем в Татарстане (3,3 месяца), и чуть меньше, чем в Башкирии (4,2 месяца). Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Амурской области и Ханты-Мансийском автономном округе — 0,9%, 1% и 1,1% соответственно. Самая высокая безработица в Ингушетии — 25,5%.

Напомним, потребность работодателей в кадрах на начало года снизилась на 28% и составила около 16 тыс. сотрудников. 67% требуемых кадров — это специалисты рабочих профессий. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Подробнее об этом читайте в материале «Сотрудников пересчитали».