Сотрудников пересчитали

Потребность работодателей в сотрудниках на начало 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилась на 28% и составила около 16 тыс. человек. 67% требуемых кадров – это специалисты рабочих профессий, отмечает министерство социальной политики Удмуртии. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным Удмуртстата, потребность в кадрах на предприятиях Удмуртии снизилась на 22% в ноябре 2024 года. Как сообщил Банк России со ссылкой на данные статистической организации, это связано с автоматизацией производственных процессов, а также сокращением перетока кадров в связи с активизацией обучения персонала и улучшением условий труда.

Согласно опросу, проведенному самим регулятором среди более 120 компаний региона, обеспеченность кадрами предприятий и организаций в Удмуртии в целом в четвертом квартале 2024 года также улучшилась. Снижение потребности в сотрудниках, согласно информации Банка России, отмечено в обрабатывающей отрасли, торговле, в логистической и складской сферах.

В минсоцполитики региона подтвердили «Ъ-Удмуртия», что при сохранении потребности в кадрах наметилась тенденция к улучшению ситуации. По данным министерства, на начало 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года потребность работодателей в сотрудниках снизилась на 28% и составила около 16 тыс. чел. 67% требуемых кадров – специалисты рабочих профессий.

Наибольшее снижение отмечено в отрасли обрабатывающих производств и торговли. В целом потребность в кадрах снизилась во всех отраслях за исключением сельхозотрасли и сферы добычи полезных ископаемых.

При этом, несмотря на улучшение ситуации, в отрасли обрабатывающего производства по-прежнему сохраняется наибольший дефицит сотрудников – более 6 тыс. человек. В минсоцполитики также отмечают сохранение дефицита кадров в сферах здравоохранения, образования, госуправления, соцобеспечения и предоставления соцуслуг, а также обеспечения военной безопасности. Кроме того, по информации министерства, потребность в сотрудниках сохраняется и на предприятиях ОПК региона в связи с дальнейшим увеличением гособоронзаказа.

В минобрнауки республики сообщили «Ъ-Удмуртия» об увеличении занятости выпускников техникумов и колледжей в 2024 году в сравнении с 2023 годом — с 77,9 до 80%. При этом в 2022-2023 годах показатель трудоустройства выпускников СПО в регионе оказывался выше, чем в целом по России.

По мнению директора кадрового центра «Работа России» в Удмуртии (Центр занятости населения республики) Максима Фефилова, рынок труда по итогам 2024 года «уравновесился».

«В 2023 все крупные предприятия набирали людей под гособоронзаказ, к ноябрю 2024 картина стабилизировалась. Потребность в кадрах сохраняется, но уже не "авральная"»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» господин Фефилов.

Исполнительный директор промышленно-экономической ассоциации республики «Развитие» Анатолий Федюкин сообщил «Ъ-Удмуртия», что на предприятиях ассоциации, куда входят такие крупные игроки как «Аксион» и «Купол», сохраняется потребность в кадрах.

«Мы вышли по количеству сотрудников на наших предприятиях на доковидный уровень — число работников увеличилось с 48 до 54 тыс. Но потребность в кадрах однозначно сохраняется и она достаточно острая, так как часть сотрудников уходят на пенсию, меняют место работы и так далее. Кроме того, в связи с потребностями гособоронзаказа предполагается рост численности необходимых сотрудников — ориентировочно на 6% к следующему году»,— сказал господин Федюкин.

По мнению куратора портала «Работай в Удмуртии» Ларисы Семеновой, ситуация с дефицитом кадров в регионе действительно несколько улучшилась. В том числе, по словам эксперта, даже по официальной статистике заметно снижение открытых вакансий — по данным Росстата, снижение за год составило порядка 4 тыс.

«Если ранее работодатели говорили об авральной ситуации, то теперь от представителей тех же самых предприятий и компаний запросы на публикацию вакансий звучат как “текучка есть, но мы справляемся”. И это заметно даже по крупным предприятиям. Потребность в сотрудниках сохраняется, но положение не настолько критичное, как год назад, когда даже некоторые крупные игроки прибегали к услугам аутстаффинговых фирм»,— сообщила спикер.

Представитель портала связывает улучшение ситуации на рынке труда с оптимизацией производств, а по ряду предприятий — с уменьшением заказов. По ее словам, при этом ситуация на рынке рабочих профессий не изменилась и остается достаточно сложной.

Эксперт также отметила, что компании региона смогли подтянуться ближе к уровню предлагаемых предприятиями ОПК зарплат и нефинансовых бонусов. В свою очередь, по мнению госпожи Семеновой, соискатели поняли сложность получения высоких доходов в оборонной промышленности, и чаще стали рассматривать для себя иные сферы трудоустройства.

Дмитрий Горбунов