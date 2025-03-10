Нехватка кадров в розничной торговле Удмуртии превышает норму в 3-7 раз

Уровень конкуренции в «Розничной торговле» в Удмуртии составляет всего 1,1 резюме на вакансию при норме 4—7,9, сообщают аналитики hh. ru. Спрос на продавцов в рознице в феврале вырос на 8%, предложение — на 3%. Медианная зарплата в этой сфере достигла 50 тыс. руб. в начале марта, что на 2,4% выше, чем в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Острый дефицит кадров испытывает сфера «Медицина и фармацевтика», где на одну вакансию приходится 1,8 резюме. Это почти в 2 раза ниже умеренного показателя. За февраль количество вакансий увеличилось на 17%, число резюме — только на 1%. По итогам февраля предлагаемая зарплата снизилась на 3,1% и составила 59,2 тыс. рублей.

Конкуренция ниже умеренной в «Продажах и обслуживании клиентов», а также в «Производстве и сервисном обслуживании», где на одну вакансию приходилось 3,1 резюме.

Напомним, потребность работодателей в кадрах на начало года снизилась на 28% и составила около 16 тыс. сотрудников. 67% требуемых кадров — это специалисты рабочих профессий. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Подробнее об этом читайте в материале «Сотрудников пересчитали».