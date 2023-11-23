Татарстан в 2024 году направит на программу «Наш двор» 10 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане на республиканскую программу «Наш двор» выделят 10 млрд руб. Об этом в ходе круглого стола форума «Молодой специалист — строитель будущего» заявил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

По его словам, каждый год в Татарстане строят 68 парков. Кроме того, в рамках программы «Наш двор» были отремонтированы 4,3 тыс. дворов. Каждый год вложения в данный проект составляет порядка 8-9 млрд руб.

Господин Айзатуллин добавил, что в 2024 году в Татарстане отремонтируют 800 дворов.

"Ъ-Казань"