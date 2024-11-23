10 млрд рублей направят на благоустройство 675 дворов в Татарстане в 2025 году

В 2025 году в Татарстане по программе «Наш двор» благоустроят 675 дворов в 16 муниципальных образованиях. На эти цели выделят 10 млрд рублей, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, передает пресс-служба раиса республики.

В рамках подготовки к программе 2025 года составление предварительных схем благоустройства ведется в 13 муниципальных районах и должно быть завершено до 6 декабря. Затем до 27 декабря пройдут встречи с жителями для презентации схем и подготовки протоколов собраний собственников. Закупка оборудования и подготовка итоговых схем благоустройства запланированы до конца марта 2025 года.

Работы по благоустройству дворов в Татарстане планируется завершить до лета 2025 года. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, поручив сделать все качественно, чтобы жители уже летом смогли оценить комфорт обновленных территорий.

В 2024 году по программе «Наш двор» планировали обновить 835 дворов, на данный момент приняты 809. Наиля Зиннатуллина отметила, что подготовка документации по программе 2024 года идет неравномерно: по дорожным работам она сдана на 67%, по освещению – на 61%, по установке оборудования – на 97%. Наибольшие сложности с передачей исполнительной документации по дорожным работам испытывают Бавлинский, Нурлатский, Сармановский и Тетюшский районы.

Анар Зейналов