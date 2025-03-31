Сегодня исполняется 54 года чемпиону мира по хоккею, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр Павлу Буре

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Павел Буре

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев:

— От всей души поздравляю с днем рождения прославленного хоккеиста, который благодаря своему безграничному мастерству и безусловному таланту заслуженно вошел в историю мирового хоккея,— Павла Буре! На протяжении своей карьеры Павел восхищал феноменальной скоростью и результативностью, вновь и вновь подтверждая легендарное прозвище «Русская Ракета». И сегодня он продолжает прикладывать все силы для развития и поддержки нашего вида спорта, вдохновляя новые поколения игроков. Я желаю Павлу процветания, крепкого здоровья, благополучия, энергии и неиссякаемого вдохновения для новых целей и свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»