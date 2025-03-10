Уровень безработицы на Кубани снизился до 1,9% в 2024 году

Краснодарский край занял 27-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы с показателем 1,9% в четвертом квартале 2024 года. Согласно исследованию «РИА Новости», данный показатель на 0,2% ниже прошлогоднего значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эксперты отмечают общероссийскую тенденцию к уменьшению числа незанятых граждан. «Безработица в четвертом квартале сократилась почти во всех регионах, и при этом в подавляющем большинстве субъектов РФ она составила менее 5%»,— сообщает издание.

Жители Кубани стали тратить меньше времени на трудоустройство. Если в конце 2023 года поиск вакансии занимал свыше пяти месяцев, то в IV квартале 2024 года этот процесс сократился до 3,7 месяца.

Лидером рейтинга стала Москва с показателем безработицы 0,9%, что на 0,8% ниже прошлогоднего значения. Второе и третье места заняли Амурская область (1,0%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,1%).

Крым расположился на 63-й строчке с показателем 2,6%, а Адыгея поднялась на 41-е место (2,1%). В конце списка находится Ингушетия, где без работы остается 25,5% населения.

По данным исследования, за 2024 год общее количество безработных в Краснодарском крае снизилось на 35%, что свидетельствует о положительной динамике на региональном рынке труда.

Нурий Бзасежев