Хабаровский край планирует нарастить выпуск беспилотников до тысячи в месяц

Минпромторг Хабаровского края получил от губернатора задачу обеспечить условия увеличения производства БПЛА для нужд специальной военной операции на Украине до 1 тыс. единиц в месяц. Об этом в конце прошлой недели сообщил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Демешин. Текущий объем производства не уточняется.

«Помощь фронту стала делом чести и для органов власти, и для бизнеса, и для всех жителей нашего региона. А то, что мы смогли наладить производство БПЛА,— одно из наших достижений. Сейчас освоена новая модель с расширенными характеристиками, и ребята в зоне СВО ее высоко оценили»,— прокомментировал губернатор.

На данный момент выполнен заказ Минобороны РФ на поставку 5 тыс. беспилотников, говорится в сообщении. Следующая поставка анонсирована в объеме 10 тыс. Помимо дронов в регионе производятся багги «Ерофей», проводится ремонт гусеничной техники, в том числе двигателей. Также шьют маскировочные сети и тенты, делают комплектующие для бронежилетов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск