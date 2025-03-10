Власти Колымы попросили ФАДН признать чукчей коренным народом региона

Правительство Магаданской области обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) с предложением признать проживающих на Колыме чукчей коренным народом региона, сообщили «Ведомости». Необходимость дополнения перечня обоснована тем, что чукчи в регионе лишены целого ряда льгот малочисленных народов.

Единый перечень коренных малочисленных народов России относит чукчей к традиционному населению Чукотки, Камчатки и Якутии. При этом Чукотский АО с 1953 года по 1992 год находился в составе Магаданской области. Общая численность народа составляет 15,8 тыс. человек. По данным ФАДН, всероссийская перепись населения 2020 года показала, что в регионе 294 человека, указавших свою национальную принадлежность как чукчи. 286 из них проживают в Магадане и близлежащих населенных пунктах и не ведут традиционный образ жизни.

ФАДН рассматривает обращение. Комментарии агентства на данный момент опираются на мнение научного сообщества, по которому Магаданская область в ее современных границах не является исконной средой обитания чукчей, а современное чукотское население в регионе сформировалось в послевоенное время в результате миграции.

Эрнест Филипповский, Хабаровск