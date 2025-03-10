Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов

Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ). Протокол направил в суд отдел МВД по московскому району Измайлово.

О назначении штрафа Артемию Лебедеву говорится в материалах суда, которые получило «РИА Новости». Протокол на блогера поступил в суд в феврале. Его вернули составителю из-за отсутствия информации о том, был документ направлен или вручен дизайнеру.

7 марта суд признал Артемия Лебедева виновным и выписал штраф. Его размер в судебных материалах не указан. По указанной статье размер штрафа составляет до 50 тыс. руб. для физлиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц.

В ноябре 2024 года депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал привлечь Артемия Лебедева к ответственности, так как тот, по его словам, «осквернил святые ценности: религию, семью, детей». Речь шла о фотографии дизайнера в соцсетях, на которой изображен ковер с Богоматерью с самокруткой.