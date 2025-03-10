Марк Карни избран лидером Либеральной партии Канады, он станет новым премьером

Экс-главу центрального банка Канады Марка Карни избрали лидером правящей Либеральной партии. Он станет новым премьер-министром страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Карни

Фото: Amber Bracken / Pool / Reuters Марк Карни

Фото: Amber Bracken / Pool / Reuters

«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!» — сообщила Либеральная партия Канады в соцсети X.

Господин Карни был единственным кандидатом на должность лидера либералов, который не входил в правительство действующего премьера Канады Джастина Трюдо. Победу он одержал с результатом в 85,9% голосов. В выборах участвовало около 150 тыс. членов Либеральной партии.

Джастин Трюдо, который занимает пост премьера Канады с 2015 года, объявил о решении уйти в отставку в начале января. Марк Карни вступит в должность после того, как господин Трюдо подаст прошение об отставке генерал-губернатору Канады.

Марк Карни с 2008 по 2013 год возглавлял Банк Канады. Следующие семь лет он также был главой Банка Англии. Занимал пост советника Джастина Трюдо по вопросам экономики. Во время предвыборных дебатов заявил о намерении снизить налоги для среднего класса, увеличить оборонные расходы до 2% ВВП и выше, а также пообещал вводить пошлины на американские товары по принципу «доллар за доллар».

Подробнее — в материале «Ъ» «Конец эпохи Трюдо».