Восток не всех рассудит

На протяжении долгого времени российские предприятия предпочитали передавать споры со своими зарубежными партнерами в европейские суды и регулировать контракты, как правило, английским правом. В последние годы по понятным причинам отечественный бизнес стал все чаще обращаться в азиатские арбитражи, в основном сингапурский и гонконгский. Но решения и этих арбитражных центров не всегда благожелательно воспринимаются российскими госсудами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Kienzle / POOL / AP Фото: Thomas Kienzle / POOL / AP

Переориентация российского бизнеса на Восток привела не только к развитию и углублению экономических связей с этими странами, но и к выбору арбитражей Азии для разрешения коммерческих споров. Однако не всегда решения азиатских арбитражей признаются и исполняются на территории России. “Ъ” разбирался в том, по каким причинам российские госсуды соглашаются или отказываются это сделать.

Недружественный Сингапур

В 2024 году АО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» обратилось в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать и исполнить на территории РФ решение, вынесенное Сингапурским международным арбитражным центром (SIAC). SIAC в ноябре 2023 года взыскал с Vietnam Oil and Gas Group в пользу «Силовых машин» $422,6 млн, 8,38 млрд руб., €0,5 млн, 14,5 млрд вьетнамских донгов и проценты на них. Поскольку иностранная компания добровольно не исполнила решение SIAC, истец обратился за принудительным исполнением в российский госсуд.

Московский суд отметил, что не должен проверять и исследовать доказательства, по которым принято решение иностранного суда. Действительно, законодательство и сложившийся в мировой практике подход предполагают, что если стороны передали спор на рассмотрение третейского суда (арбитража), то госсуд ограничен при проверке такого третейского решения. Он должен проверить лишь наличие арбитражной оговорки, соблюдение установленной процедуры и отсутствие безусловных оснований для отмены, не вдаваясь в обстоятельства спора.

В итоге московский суд установил, что все вопросы, по которым SIAC принял решение, «связаны с исполнением или расторжением контракта» и охватываются арбитражной оговоркой, подписанной сторонами. А тот факт, что Vietnam Oil не согласна с решением арбитров и просила отменить его, не является основанием для отказа в его признании в РФ. Госсуд также не выявил нарушений российского публичного порядка. Кассация в конце декабря 2024 года с этим согласилась, и решение SIAC было разрешено привести в исполнение.

Безоговорочный Гонконг

В Арбитражный суд Москвы обратилась компания Forseti Advisors Corp. (Британские Виргинские острова) с заявлением о признании и приведении в исполнение в РФ решения Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) по делу в отношении ООО «Корпорация Русская Фильм Группа». Арбитраж ранее присудил в пользу Forseti Advisors $23,17 млн долга по договорам займа и залога. «Корпорация Русская Фильм Группа» возражала против принудительного исполнения этого решения в России, настаивая, что HKIAC вышел за пределы своей компетенции, поскольку ему, согласно арбитражной оговорке, были подсудны лишь споры из договора залога. Споры же из договора займа должны были по условиям контракта рассматриваться в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).

Российская компания также указывала на нарушение валютного законодательства РФ при предоставлении займа, а также на то, что ранее арбитр LCIA запретил продолжать разбирательство по займу в гонконгском арбитраже. HKIAC же счел, что обязательства сторон по этим двум договорам взаимосвязаны, поэтому решил сам рассмотреть их в одном деле. Московский госсуд в результате отказался признать и исполнить гонконгское решение, напомнив о необходимости соблюдения «одного из фундаментальных прав участников спора — права на суд». Нарушение валютного законодательства РФ и выход HKIAC за пределы своей компетенции, по мнению госсуда, говорят о нарушении публичного порядка РФ. Это решение поддержала окружная кассация, а Верховный суд (ВС) не нашел оснований для отмены.

Фундаментальная публичность

Различного рода «нейтральные» юрисдикции стали чаще выбираться российскими лицами, следовательно, все больше стало обращений за признанием в РФ решений из этих юрисдикций, говорит глава практики спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин. Так, в HKIAC российские компании вошли в топ-10 участников споров за 2023 год, указывает старший юрист Birch Елизавета Белоцерковская, хотя в SIAC российские лица судятся реже и чаще выступают ответчиками, а не истцами. Хотя гонконгский и сингапурский арбитражи считаются одними из мировых лидеров в международном арбитраже, в России по ним можно найти как положительную, так и отрицательную практику, уточняет руководитель практики «Международный коммерческий арбитраж» АБ КИАП Степан Султанов.

«Фактор недружественности» здесь не всегда играет решающую роль. Так, несмотря на то что Сингапур включен в перечень недружественных по отношению к России стран, российские суды в деле «Силовых машин» признали его решение, указывает партнер АБ NSP Илья Рачков. Причем в решении московского суда статус Сингапура вообще не упоминается. Отметим, что Гонконгский и Сингапурский центры имеют также статус постоянно действующих арбитражных учреждений, то есть получили разрешение Минюста РФ на рассмотрение споров в России с участием российских лиц.

По наблюдениям юристов, наиболее частым основанием для отказа в исполнении в РФ решений арбитражей из Азии является нарушение публичного порядка. ВС определяет публичный порядок как «фундаментальные правовые начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, универсальностью, особой общественной и публичной значимостью, составляют основу построения экономической, политической, правовой системы РФ». Но у этого понятия нет «закрытого определения в российском или международном частном праве», замечает Елизавета Белоцерковская.

В результате, отмечают опрошенные “Ъ” юристы, российские госсуды часто расширительно толкуют этот термин. По словам Алексея Ядыкина, такой подход существовал и до 2022 года, «это обусловлено общим недоверием российских судов к арбитражу (третейскому суду) как способу разрешения споров». За последние три года тенденция к расширению этого понятия усилилась. «К сожалению, после февраля 2022 года наши суды часто стали толковать публичный порядок вкривь и вкось, отменяя на этом основании решения арбитражей»,— говорит Илья Рачков.

Но даже с учетом недоверия российских судов юристы прогнозируют, что популярность азиатских арбитражей во внешнеэкономических контрактах отечественного бизнеса будет только расти. Тем не менее российские суды при необходимости будут все так же отказывать в исполнении иностранных решений, убежден господин Рачков. Степан Султанов констатирует зависимость признания в России решений иностранных арбитражей от геополитической обстановки и отношений между странами в текущий момент. Чтобы максимально повысить шансы на последующее исполнение зарубежного решения в РФ, эксперты советуют следить за практикой российских судов и по возможности выбирать дружественную страну как место для рассмотрения споров.

Диана Лисунова, Анна Занина