Финтехи выходят из моды
Инвестиции в финтех-стартапы рухнули на 60% за последние три года
По данным исследовательской компании Altindex, в 2024 году финансово-технологические стартапы (финтехи) во всем мире привлекли в общей сложности $95 млрд, что на 20% меньше, чем годом ранее. По сравнению с пиковым 2021 годом вложения снизились на 60%. Эксперты объясняют падение интереса к финтехам переориентацией инвесторов на стартапы и другие проекты с применением искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, часть инвестиций у них отнимают традиционные финансовые компании и банки.
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Пик остался позади
В начале марта исследовательская компания Altindex опубликовала отчет об инвестициях в мировой сектор финансово-технологических компаний (финтехи). C 2010 по 2024 год он привлек в общей сложности во всем мире $1,4 трлн инвестиций. Однако в последние три года поток вложений стал заметно снижаться.
В 2024 году в финтехи было вложено $95 млрд, что на 20% меньше, чем годом ранее, и на 60% меньше, чем в 2021 году, когда инвестиции были на максимуме.
Эксперты Altindex отмечают, что «за последние годы индустрия финансовых услуг получила огромный стимул для развития благодаря тысячам финтех-стартапов, которые привнесли инновации в системы оплаты, инвестирования и займов. Начиная с криптовалют и блокчейна, мобильных платежных терминалов, платежей в реальном времени и заканчивая краудфандингом, робо-консультантами и виртуальными брокерами — все ниши финтех-индустрии испытали гигантский рост числа новых пользователей, оценочной стоимости и инвестиций».
Бум вложений в финтехи пришелся на 2019–2021 годы, когда ежегодно индустрия привлекала примерно по $200 млрд. Но с 2022 года интерес инвесторов стал снижаться. По данным KPMG из доклада Pulse of Fintech, посвященного финтех-индустрии, в 2021 году был достигнут пик инвестиций — $240 млрд, а уже в следующем году он сократился вдвое — до $119 млрд. Негативный тренд продолжился в 2023 и 2024 годах.
Эксперты объясняют снижение общей макроэкономической и геополитической неопределенностью. В 2024 году объем инвестиций в финтехи стал минимальным за последние семь лет. Венчурные фонды в прошлом году вложили в финтех-стартапы всего $21,5 млрд, что стало худшим результатом с 2016 года. Снижение инвестиций ожидаемо сказалось на запуске новых проектов — в прошлом году стартовали всего 479 новых финтех-стартапов, что на 56% меньше, чем в 2023 году, и минимум за последние 15 лет.
Кто виноват
Но есть и более фундаментальные причины падения инвестиций в финтех-индустрию. Эксперты заявляют, что многие инвесторы в последние 2–3 года ушли в другой «горячий» сектор — технологии искусственного интеллекта (ИИ). Запуск ChatGPT в 2022 году привел к взрывному росту интереса к ИИ, за которым тут же последовали инвесторы.
«По мере того как ИИ совершает революционные изменения в целом ряде отраслей, венчурный капитал движется туда, где ожидается очередной прорыв», — отмечает партнер инвесткомпании Royal Park Partners Джон Кларк.
Даже те финтехи, которым сейчас удается привлекать крупные инвестиции, вынуждены сокращать издержки. По подсчетам Altindex, 30 финтех-стартапов, которые в прошлом году привлекли больше всего инвестиций, либо не наращивали штат сотрудников в 2022–2023 годах, либо сокращали его. «Молодые компании испытывают постоянное давление, поскольку должны сокращать свои операционные издержки, чтобы добиться прибыльности», — отмечает аналитик финтех-индустрии в исследовательской компании 451 Research София Фербер. В прошлом году эксперты в области финтех-инвестиций, собравшиеся на специализированной конференции HSBC Innovation Banking, отметили, что американские венчурные инвесторы «ринулись в ИИ с беспрецедентной скоростью». По их словам, объемы инвестиций в ИИ оказались сопоставимы с объемами всех венчурных инвестиций, вместе взятых. По подсчетам британского банка HSBC, 42% американского венчурного капитала в 2024 году отправилось в сектор ИИ. Годом ранее эта доля составляла 36%, а в 2022 году — 22%. Но уже тогда топ-20 ИИ-компаний, привлекших наибольшие инвестиции, получили примерно по $2 млрд на развитие.
«Венчурный капитал всегда стремился к индустриям, которые вызывают максимальные трансформации на рынке. Но уровень консолидации интереса инвесторов вокруг одного сегмента оказался просто беспрецедентным», — признался руководитель направления HSBC по инновациям в банковской сфере Дэйв Сабоу.
По подсчетам исследовательской компании Crunchbase, в 2024 году объем венчурного финансирования во всем мире составил $314 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2023 году. Активность венчурных инвесторов в прошлом году оказалась выше, чем в последний допандемийный 2019 год, но ниже 2018 года ($346 млрд) и 2020 года ($350 млрд). Примечательно, что в 2020 году несмотря на массовые локдауны и другие ковидные ограничения индустрия высоких технологий стала одной из немногих отраслей мировой экономики, которые смогли привлечь новые инвестиции и показать рост прибыли.
По итогам 2024 года почти треть всего венчурного финансирования в мире отправилась в сектор ИИ — $100 млрд. Это на 80% больше, чем в 2023 году ($55 млрд).
Эксперты Crunchbase отмечают, что инвестиции в ИИ в 2024 году поставили абсолютный рекорд, превзойдя даже 2021 год, когда общий объем венчурных инвестиций во все отрасли находился на пике.
Есть кто живой
Единственным сегментом рынка финтехов, которому в 2024 году удалось избежать сокращения инвестиций, стал сегмент платежей. По подсчетам KPMG, платежные стартапы в прошлом году привлекли $31 млрд, что почти вдвое больше, чем 2023 году ($17,2 млрд). Аналитики объясняют это сохраняющимся интересом к развитию B2B-платежей, что, помимо прочего, дает потенциал для притока инвестиций в этот сегмент и в текущем году.
Большая часть инвестиций в финтех-стартапы, занимающиеся платежами, пришла в компании из Северной и Южной Америки — $63,8 млрд, 2200 сделок. Стартапы только из США привлекли в прошлом году $50,7 млрд в ходе примерно 1800 сделок. В свою очередь финтехи из региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка) в прошлом году привлекли $20,3 млрд инвестиций, а из Азиатско-Тихоокеанского региона еще меньше — $11,4 млрд.
Падение инвестиций в финтех-сектор связано не только с ростом интереса к ИИ, но и с более общими факторами. «Проблема не столько в устаревании самой природы финтехов, которые конкурируют с другими, более новыми финтехами, — уверен руководитель Citi Services в области перспективных направлений электронной торговли и цифровых платежей Уилл Артингстолл. — Просто мы все чаще видим, как на рынок выходят новые банки, предлагающие те же услуги, что раньше были только у финтех-стартапов. Да и обычные банки все чаще и все активнее предлагают современные цифровые сервисы». Эксперт также полагает, что не стоит переоценивать и возможности ИИ, интерес к которому сейчас зашкаливает. Он сравнивает нынешние технологии ИИ с процессом роботизации производства, которому в свое время также рисовали радужные перспективы. «Если сам процесс выполнения задач плохо организован или налажен, то вам не поможет никакая роботизация, — подчеркивает господин Артингстолл. — Прежде всего нужно организовать базовую работу системы, на которую уже потом накладывать роботизацию или ИИ».
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